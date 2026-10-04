#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
447.73
502.98
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
447.73
502.98
5.35
Общество

Казахстанский хирург задержан после гибели подростка

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2026 07:35 Фото: pexels
В Актау задержали хирурга областной детской больницы по подозрению в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lada.kz, в апреле 2026 года жительница Актау заявила о врачебной ошибке, после которой ее 13-летний сын оказался в тяжелом состоянии. Его санитарной авиацией доставили в Алматы. Однако ребенок скончался.

Впоследствии Министерство здравоохранения РК инициировало масштабную проверку, которая выявила ряд нарушений в многопрофильной детской больнице.

1 октября 2026 года хирурга областной детской больницы задержали в соответствии со статьей 128 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана. Он водворен в изолятор временного содержания.

"В рамках уголовного дела проведены необходимые следственные действия, допрошены медицинские работники, назначены комиссионные судебно-медицинские экспертизы. Согласно заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы, при оказании медицинской помощи несовершеннолетнему были выявлены недостатки, которые могли способствовать развитию осложнений", – сообщили в полиции.

В полиции региона пояснили, что в ходе расследования было установлено: при оказании медицинской помощи ребенку в областной детской больнице были допущены недостатки организационно-тактического и лечебно-диагностического характера.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

В США женщина подала в суд на хирурга и медицинские учреждения после операции, в ходе которой ей ампутировали здоровую левую ногу вместо пораженной раком правой.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Камила Салкымбаева
Читайте также
Известный российский хирург прооперировал 13 казахстанских детей
16:11, 21 июня 2024
Известный российский хирург прооперировал 13 казахстанских детей
Скончался основатель казахстанской детской хирургии Камал Ормантаев
09:20, 12 февраля 2025
Скончался основатель казахстанской детской хирургии Камал Ормантаев
Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование
10:19, 23 мая 2025
Хирург получил срок спустя почти два года после обрезания с трагическими последствиями
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Кайсар&quot; переиграл &quot;Туран&quot; в товарищеском матче
00:45, 04 октября 2026
"Кайсар" переиграл "Туран" в товарищеском матче
&quot;Актобе&quot; обыграл &quot;Атырау&quot; в товарищеской игре
00:07, 04 октября 2026
"Актобе" обыграл "Атырау" в товарищеской игре
Ошибка в таблице Азиады: казахстанке Алуа Балкибековой указали флаг Кыргызстана
23:30, 03 октября 2026
В Википедии перепутали гражданство казахстанской боксёрши Балкибековой
Елена Рыбакина заработала 36 тысяч долларов после вылета с &quot;тысячника&quot; в Пекине
22:49, 03 октября 2026
Елена Рыбакина заработала 36 тысяч долларов после вылета с "тысячника" в Пекине
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: