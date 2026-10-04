Казахстанский хирург задержан после гибели подростка

В Актау задержали хирурга областной детской больницы по подозрению в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lada.kz, в апреле 2026 года жительница Актау заявила о врачебной ошибке, после которой ее 13-летний сын оказался в тяжелом состоянии. Его санитарной авиацией доставили в Алматы. Однако ребенок скончался.

Впоследствии Министерство здравоохранения РК инициировало масштабную проверку, которая выявила ряд нарушений в многопрофильной детской больнице.

1 октября 2026 года хирурга областной детской больницы задержали в соответствии со статьей 128 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана. Он водворен в изолятор временного содержания.

"В рамках уголовного дела проведены необходимые следственные действия, допрошены медицинские работники, назначены комиссионные судебно-медицинские экспертизы. Согласно заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы, при оказании медицинской помощи несовершеннолетнему были выявлены недостатки, которые могли способствовать развитию осложнений", – сообщили в полиции.

В полиции региона пояснили, что в ходе расследования было установлено: при оказании медицинской помощи ребенку в областной детской больнице были допущены недостатки организационно-тактического и лечебно-диагностического характера.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

В США женщина подала в суд на хирурга и медицинские учреждения после операции, в ходе которой ей ампутировали здоровую левую ногу вместо пораженной раком правой.