Почти на полмиллиона тенге оштрафовали жительницу Туркестанской области за пост в соцсетях

Проживающую в Туркестанской области женщину обязали выплатить крупную сумму за пост в социальной сети Fаcebook, сообщает Zakon.kz.

В нем она обвинила директора районной средней школы в коррупции и отметила, что та не должна занимать свой пост, пишет Otyrar.

В ответ директор подала на нее в суд, заявив, что информация не соответствует действительности и наносит вред ее чести и достоинству.

В суде пользовательница Fаcebook признала свою вину и попросила прощения. Постановлением суда она признана виновной и ей наложено наказание в виде административного штрафа в размере 465 192 тенге.

"Суд, приняв во внимание беременность правонарушителя и тот факт, что правонарушитель выразила искреннее раскаяние, извинилась перед потерпевшей и судом, уменьшил размер административного штрафа на 30%", – рассказали в Тюлькубасском районном суде.

Ранее стало известно, что жена президента Франции рассчитывает получить за клевету в свой адрес компенсацию в размере 10 тыс. евро.

