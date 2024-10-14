За убийство мужа-тирана осудили жительницу Туркестанской области

14 октября в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Туркестанской области вынесли приговор женщине, которая убила своего мужа-тирана, передает Zakon.kz.

В суде женщина рассказала, что 30 лет терпела алкоголизм супруга и страдала от побоев. У супружеской четы четверо детей, младший из которых инвалид второй группы. По словам адвокатов осужденной, когда младший ребенок был еще совсем маленьким, мужчина, вернувшись домой в состоянии алкогольного опьянения, выбросил люльку, в которой находился малыш. В результате этого инцидента мальчик стал инвалидом – у него перестала функционировать правая сторона тела, которая теперь не развивается.



Адвокаты заявили, что мужчина систематически мучил свою жену и детей. В такие моменты семье приходилось спасаться бегством из дома, чтобы избежать очередных вспышек насилия.

"Младший сын в своих показаниях сказал, что у них на чердаке были корпе. Когда мужчина выпивал, они всегда там прятались, на чердаке спали. Соседи сказали, что было время, когда они спали в арыках и люди забирали к себе домой, чтобы семья могла переночевать в теплом месте", – рассказала адвокат коллегии адвокатов города Шымкента Гулайхан Турсуманова.

По ее словам, в тот день, когда произошел инцидент, супруг осужденной проснулся и попросил денег на алкоголь. У женщины было полторы тысячи тенге, которые она отдала, лишь бы успокоить его. Мужчина забрал деньги и уехал, а под вечер вернулся пьяным. В какой-то момент он собрался справить нужду прямо на крыльце дома, женщина не выдержала и сделала ему замечание. В ответ на это муж плюнул ей в лицо насваем.

"В этот момент у нее произошло помутнение рассудка, можно так сказать. Она взяла со своего кардигана веревку и сзади начала его душить. У него и возможности не было бороться с ней, потому что он очень сильно пьяный был, как экспертиза говорит. В этот момент вернулся старший сын, они его занесли домой, думая что он еще живой, и пошли к себе спать. Утром зашли, он уже мертвый. Соседка, которая давала показания, рассказала, что подсудимая обращалась в полицию, но после того, как его отпускали, он приходил еще более озлобленным. Она же рассказала, что был момент, когда он схватился за сына с инвалидностью и бил его так, что его не могли оторвать от ребенка", – сказала Турсуманова.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Адвокаты настаивали на переквалификации дела на статью "Убийство в состоянии аффекта", однако суд принял решение оставить первоначальную квалификацию преступления без изменений.





"Государственный обвинитель просил признать подсудимую виновной по ч. 1 ст. 99 УК РК и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет и три месяца. Подсудимая вину признала частично. Решением суда подсудимая приговорена к восьми годам лишения свободы. Смягчающим обстоятельством признан факт о ее несудимости", – пресс-служба суда Туркестанской области.

Приговор в законную силу не вступил. Адвокаты осужденной планируют подать апелляцию.

Ранее схожий случай произошел в Алматинской области. Пьянки и побои со стороны мужа стали причиной и его убийства.