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5-е Всемирные игры кочевников пройдут под патронажем ЮНЕСКО

5-е пройдут под патронажем ЮНЕСКО, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2024 12:14 Фото: Instagram/worldnomadgames2024
5-е Всемирные игры кочевников, которые пройдут с 8 по 13 сентября 2024 года в Астане, получили патронаж ЮНЕСКО, передает Zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте организации.

Всемирные игры кочевников (ВИК) являются крупнейшими международными спортивными состязаниями по этническим видам спорта. В основе соревнований – национальные игры исторически кочевых народов Центральной Азии.

По ориентировочным оценкам, в столицу республики прибудет не менее 2000 участников из более чем 85 стран. Программа включает в себя соревнования по 20 основным и 10 показательным видам спорта, таким как конные состязания, борьба, традиционная стрельба из лука и интеллектуальные игры. Ожидается участие не только спортсменов, но и представителей культуры и науки.

Данное событие играет важную роль в сохранении и развитии традиционных национальных видов спорта и культуры, а также способствует продвижению культурного разнообразия и диалога между государствами. В рамках программы планируются научные конференции и культурные мероприятия, направленные на популяризацию этнокультурного наследия.

Проведение ВИК содействует реализации инициативы ЮНЕСКО Fit for Life, направленной на улучшение здоровья и благополучия через спорт, а также соответствует целям сохранения нематериального культурного наследия. Стоить отметить, что ВИК уже внесены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

В рамках мероприятия Региональный офис ЮНЕСКО в Алматы организует международную научно-практическую конференцию высокого уровня на тему роли женщин в спорте. Данное событие станет важной частью культурной и научной программы состязаний, подчеркивая значимость гендерного равенства и инклюзии в спорте.

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