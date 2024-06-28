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Почти 70% казахстанцев считают, что страна движется в правильном направлении

68,1% казахстанцев считают, что страна движется в правильном направлении, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2024 13:14 Фото: kisi.kz
Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК в период с 11 мая по 22 июня т.г. провел социологический опрос. Объем выборочной совокупности – 8 000 респондентов.

В опросе принимали участие респонденты старше 18 лет из 17 областей и городов республиканского значения Астана, Алматы и Шымкент.

По данным исследования, социально-экономическое положение казахстанцев имеет тенденцию к улучшению. Так, при ответе на вопрос: "Как изменилось материальное положение Вашей семьи за последний год?" треть респондентов (31,1%) считает, что материальное положение его и его семьи скорее улучшилось, треть (31,6%) – оно не изменилось, осталось прежним. Явный рост собственного благосостояния отметили 27,1% опрошенных. И только 8,6% респондентов посчитали, что их материальное положение в той или иной степени ухудшилось.

"КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ИЗМЕНИЛОСЬ МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВАШЕЙ СЕМЬИ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД?"

68,1% казахстанцев считают, что страна движется в правильном направлении, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2024 13:14

Фото: kisi.kz

Судя по всему, повышение размера минимальной заработной платы с 60 тысяч тенге до 70 тысяч тенге, повышение средней зарплаты у врачей на 30% и среднего медицинского персонала на 20%, увеличение всех размеров пенсий и пособий – 4,4 миллиона получателей, повышение стипендии учащимся вузов, магистрантам и докторантам, изменения в подходах микрокредитования, новые подходы к регулированию бизнеса и другие меры, предпринимаемые государством, улучшили материальные условия жизни казахстанцев.

Повышение государственных расходов в 2023 и 2024 годах на развитие здравоохранения и образования, строительство жилья и ремонт дорог стали основанием сегодняшней удовлетворенности жизнью граждан. Этим объясняется довольно высокий уровень социального оптимизма казахстанцев. Так, согласно опросу общественного мнения, 68,3% граждан выражают надежду на лучшее будущее. В эту долю входят 37,6% тех, кто ожидает значительных улучшений, и 30,7% респондентов, рассчитывающих на несколько лучшие условия жизни. В этом случае принято ссылаться на менталитет казахстанцев, но социологические объяснения социального оптимизма кроются прежде всего и в основном в доступности граждан страны к качественному образованию, здравоохранению, средствам связи и жилью.

"КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧЕРЕЗ ГОД ВЫ (ВАША СЕМЬЯ) БУДЕТЕ ЖИТЬ ЛУЧШЕ ИЛИ ХУЖЕ, ЧЕМ СЕЙЧАС?"

68,1% казахстанцев считают, что страна движется в правильном направлении, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2024 13:14

Фото: kisi.kz

Высокая динамика всесторонней модернизации страны имеет достаточно высокую общественную поддержку – по данным проведенного опроса общественного мнения, 68,1% казахстанцев считают, что страна движется в правильном направлении.

В целом, результаты опроса общественного мнения указывают на позитивные изменения материального положения населения и высокий уровень социального оптимизма граждан страны.

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