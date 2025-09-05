75,9% казахстанцев считают, что страна движется в правильном направлении

Казахстанский институт стратегических исследований (КИСИ) при президенте РК с 11 июля по 12 августа провел массовый опрос населения. Опрос охватил 8000 человек старше 18 лет из 17 областей и городов республиканского значения Астаны, Алматы и Шымкента, сообщает Zakon.kz.

По данным социологического исследования, 75,9% граждан считают, что сегодня страна движется в правильном направлении.

"Наиболее высокий уровень социального оптимизма наблюдается у молодого поколения в возрасте 18-29 лет (84,6%). По мере роста возрастной группы оптимизм в отношении будущего страны относительно снижается, но остается на достаточно высоком уровне (61 год и старше – 70,6%). В селе (79,3%) граждане более позитивно настроены по поводу текущего курса развития страны, чем в городе (73,8%)", – рассказали в КИСИ.

Большинство респондентов, поддерживающих мнение о движении страны в правильном направлении, выделяют несколько ключевых реформ, которые уже находят свое практическое воплощение. Среди них можно отметить несколько групп.

Социальные инициативы:

Строительство и модернизация сельских и городских школ – 38,2%.

Реализация программы "Национальный фонд – детям" – 29,5%.

Возможность частичного снятия средств из ЕНПФ – 20,1%.

Экономические реформы:

Строительство и ремонт автомагистралей, вокзалов, аэропортов – 18,4%.

Развитие сельского хозяйства – 13,6%.

Поддержка малого и среднего бизнеса – 10,3%.

Рост производства отечественных товаров – 9,7%.

Реализация принципа "Закон и порядок" и общенациональной акции "Таза Қазақстан":

Борьба с бытовым насилием – 32,6%.

Уборка и благоустройство населенных пунктов, борьба с вандализмом и бескультурьем – 14,7%.

Возврат незаконно выведенных активов и капиталов в страну – 5,8%.

Цифровизация страны:

Развитие цифровых госуслуг – 30,7%.

Внедрение Цифровой карты семьи, социального кошелька – 16,1%.

"Данные результаты опроса свидетельствуют о том, что граждане фиксируют реальные изменения в разных сферах их жизнедеятельности. Это говорит о том, что реформы начинают давать свои плоды, укрепляя общественное доверие к государственной политике и поддерживая оптимизм относительно будущего". КИСИ

Эффективная реализация экономических реформ и социальных инициатив отражается на уровне общественного доверия руководству страны. Так, согласно данным социологического замера, президент неизменно занимает лидирующую позицию в рейтинге – ему доверяют 82,4% опрошенных.

Более того, позитивные изменения в стране оказывают прямое влияние на рост патриотических настроений. Так, подавляющее большинство респондентов гордятся Казахстаном и своим гражданством – 89,9% (сумма ответов "очень горжусь" – 49,1% и "горжусь" – 40,8%).

В контексте будущего развития страны респонденты выделяют несколько сфер, в которых Казахстан имеет наибольшие возможности стать лидером как на региональном, так и на мировом уровне. В топ-5 перспективных направлений развития страны, с точки зрения населения, вошли:

Агропромышленный сектор – 38,9%.

Цифровизация и искусственный интеллект – 30,6%.

Энергетика – 25,3%.

Транспорт и транзит – 17,5%.

Развитие человеческого капитала – 13,1%.

На текущем этапе, по мнению респондентов, развитие этих пяти стратегически важных направлений способно вывести нашу страну на ведущие позиции в мире, обеспечить устойчивый экономический рост и технологический прогресс.

"В целом результаты социологического опроса демонстрируют, что сегодня казахстанское общество отмечает позитивные изменения в стране. Граждане ощущают на себе, что реформы начинают приносить конкретные результаты. Это в свою очередь укрепляет доверие населения к государственной политике и поддерживает оптимизм по поводу будущего", – резюмировали в КИСИ.

Между тем в правительстве 4 сентября рассказали о мерах по улучшению качества образования в стране.