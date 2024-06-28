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Алименты за внука будет выплачивать бабушка в ЗКО

Алименты за внука будет выплачивать бабушка в ЗКО, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2024 19:32 Фото: Zakon.kz
Из-за того, что отец ребенка уклоняется от выплаты алиментов, это обязательство легло на плечи бабушки, передает Zakon.kz.

"Мой город" пишет, что в ЗКО Департамент юстиции совместно с РП ЧСИ защитил права мальчика, которому отец не оплачивал алименты. Теперь это обязательство переложено на его бабушку.

"Отец мальчика злостно уклонялся от уплаты алиментов. Он не реагировал на уведомления частного судебного исполнителя и не являлся к нему. Долг по алиментам набежал на 5 млн тенге. Тогда суд решил, что алименты мальчику будет выплачивать его бабушка. У нее есть пенсия и крестьянское хозяйство, она сможет позаботиться о внуке", – говорится в тексте сообщения.

В ведомстве добавили, что если родители не выполняют свои обязанности, то за внуков придется отвечать бабушкам и дедушкам.

В Шахтинске арестовали злостного неплательщика алиментов.

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