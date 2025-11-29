Платят ли алименты усыновленному ребенку – ответ юриста
Фото: pixabay
У казахстанцев возник вопрос: если семья усыновит ребенка, а потом распадется, должен ли отец платить алименты, сообщает Zakon.kz.
На этот вопрос "Диапазон" получил ответ у юриста Алены Дуля, которая пояснила, что отец должен выполнять все обязательства родителя.
"Конечно, он должен выплачивать алименты, поскольку несет все обязательства родителя. Усыновленный ребенок и его потомство по отношению к усыновителям и их родственникам, а усыновители и их родственники – по отношению к усыновленному ребенку и его потомству приравниваются в личных неимущественных и имущественных правах и обязанностях к родственникам по происхождению".Алена Дуля
Однако, по ее словам, если же усыновление будет отменено, то и обязательства по оплате алиментов снимутся.
В конце октября 2025 года в странах СНГ усилили борьбу с должниками по алиментам.
