Советы

Платят ли алименты усыновленному ребенку – ответ юриста

Платят ли алименты усыновленному ребенку – ответ юриста, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2025 16:03 Фото: pixabay
У казахстанцев возник вопрос: если семья усыновит ребенка, а потом распадется, должен ли отец платить алименты, сообщает Zakon.kz.

На этот вопрос "Диапазон" получил ответ у юриста Алены Дуля, которая пояснила, что отец должен выполнять все обязательства родителя.

"Конечно, он должен выплачивать алименты, поскольку несет все обязательства родителя. Усыновленный ребенок и его потомство по отношению к усыновителям и их родственникам, а усыновители и их родственники – по отношению к усыновленному ребенку и его потомству приравниваются в личных неимущественных и имущественных правах и обязанностях к родственникам по происхождению".Алена Дуля

Однако, по ее словам, если же усыновление будет отменено, то и обязательства по оплате алиментов снимутся.

В конце октября 2025 года в странах СНГ усилили борьбу с должниками по алиментам.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
