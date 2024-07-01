В Кызылординской области бахчевыми и фруктами отравились 13 человек

На юге Казахстана начался сезон арбузов и дынь. Есть и первые тревожные сигналы. Ранними бахчевыми на сегодня отравились 13 кызылординцев, передает Zakon.kz.

Как рассказала заместитель главного врача областной инфекционной больницы, врач-инфекционист Айгуль Сагимбаева, летом всегда много случаев отравления различными продуктами питания. В том числе и бахчевыми.

"Плохо то, что с первыми симптомами отравления заболевшие занимаются самолечением. За медицинской помощью приходят тогда, когда уже у них сильная рвота, диарея, высокая температура, интоксикация, даже судороги. Конечно, врачи сразу назначают лечение, но если бы пациенты сразу обратились за помощью медиков, справиться с заболеванием было бы легче. Летом острые кишечные инфекции происходят намного чаще, чем в другое время года. Люди травятся ранними овощами, фруктами, бахчевыми, молочной и кондитерской продукцией. Огорчает тот факт, что среди пациентов встречаются дети", – говорит врач.

Как отмечает врач, первые признаки, что человек отравился, могут появиться уже через несколько часов после того, как он поел. В любом случае необходимо срочно вызвать врача. В последние годы случаев отравлений некачественными продуктами меньше, так как население в этом плане становится грамотнее. Люди понимают, чем может грозить им тот или иной продукт.

Но нельзя сказать, что все ранние арбузы и дыни угрожают здоровью граждан.

"Если нитраты в арбузе в допустимой дозе, то не надо бояться, что ты отравишься. Мы тоже сажаем ранние арбузы и дыни, высаживаем их рассадой под пленкой. Но стараемся не превышать разрешенную дозировку – это 60 мг на кг. Выше – уже опасно для здоровья", – говорит директор крестьянского хозяйства "Жидели" Багдат Мусабаев.

По словам бахчевода, арбузы и дыни могут быть и не напичканы нитратами и удобрениями, но их могут неправильно продавать, например, под палящими лучами солнца. А ведь большинство продавцов торгуют бахчевыми целый день, причем с земли.

По информации заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Кызылординской области Ерлана Узакбаева, с начала 2024 года в Кызылординской области было почти 350 случаев острой кишечной инфекции. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года это меньше на 9,1%. Но тот факт, что люди еще травятся, есть.

По результатам эпидемиологического обследования, специалисты выяснили, что чаще всего отравление происходит из-за нарушения технологии приготовления или выращивания продуктов, неправильного хранения. Как рассказывает специалист, не нужно покупать любые продукты питания в сомнительных местах, в торговых рядах, которые находятся на улицах, под солнцем.

Арбузы и дыни, продающиеся без разрешительных документов вдоль дорог, в палатках, особенно опасны. На обочине дорог они покрываются слоями пыли, выхлопными газами, а это наносит большой вред здоровью. Не стоит покупать также бахчевые, где сделан надрез. На его месте могут появиться возбудители инфекций.