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Казахстанки предпочитают рожать в более позднем возрасте

Казахстанки предпочитают рожать в более позднем возрасте, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 22:17 Фото: pixabay
В Казахстане растет средний возраст женщин, которые решили родить первого ребенка, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Finprom.kz, средний возраст матерей при рождении ребенка в 2023 году составил 29,7 года против 29,5 года в 2022-м.

"Самый "возрастной" регион по этому показателю – Астана: 30,8 года. Далее располагаются Алматы (30,6 года), Павлодарская (30,4 года), Восточно-Казахстанская (30,3 года), Абайская (30,2 года) и Актюбинская (30,2 года) области", – говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что самые молодые мамы проживают в Туркестанской области. Тут средний возраст составил 28,4 года. Далее расположились Шымкент, Жамбылская, Улытауская, Мангистауская, Кызылординская области.

Также сообщается, что в январе – марте текущего года в стране родились 91,9 тыс. малышей – это на 1,8% меньше, чем в январе – марте прошлого года.

"В региональном разрезе традиционно больше всего первых дней рожденья справили в Туркестанской области – 13,2 тыс., минус 2,1% за год. В пятерке лидирующих регионов Алматы (8,5 тыс. детей), Алматинская область (8,1 тыс. детей), Шымкент (7,3 тыс. детей) и Астана (6,9 тыс. детей)", – говорится в исследовании.

Ранее стало известно, что оформить пособия на рождение и по уходу за ребенком можно через банковские приложения: изменения в правилах. 

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