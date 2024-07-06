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Астанчане спустя 10 лет получили ключи от квартир в многострадальном ЖК

Астанчане спустя 10 лет получили ключи от квартир в многострадальном ЖК, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2024 19:40 Фото: акимат Астаны
В Астане достроили жилой комплекс "Коргалжынский квартал". Дольщики ждали ключи 10 лет, сообщает Zakon.kz.

Об этом 6 июля сообщил на своей странице в Instagram аким Астаны Женис Касымбек.

Астанчане спустя 10 лет получили ключи от квартир в многострадальном ЖК, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2024 19:40

Фото: акимат Астаны

"Завершили еще один долгострой с 10-летней историей. Частный застройщик начал привлекать средства дольщиков еще в 2014 году, само строительство жилого комплекса остановилось в 2015 году. В ЖК "Коргалжынский квартал" ключи от квартир ожидали 280 дольщиков. На момент передачи объекта в ЕКК коробка объекта была готова только на 60%", – написал градоначальник.
Астанчане спустя 10 лет получили ключи от квартир в многострадальном ЖК, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2024 19:40

Фото: акимат Астаны

По его словам, при этом провели демонтаж многих конструкций в связи с естественным старением строительных материалов. Также провели техобследование дома, усилили и отремонтировали кровлю, достроили все этажи.

Астанчане спустя 10 лет получили ключи от квартир в многострадальном ЖК, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2024 19:40

Фото: акимат Астаны

"Сегодня, в День столицы, начали выдавать ключи от квартир дольщикам. Поздравляю с новосельем и Днем столицы!" – заключил аким.
Астанчане спустя 10 лет получили ключи от квартир в многострадальном ЖК, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2024 19:40

Фото: акимат Астаны

Ранее Женис Касымбек заявил, что завершилась история еще одного долгостроя – жилого комплекса "Триумф Сити".

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