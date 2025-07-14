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Общество

Петропавловцы с размахом отметили День города

День города в Петропавловске, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2025 09:33 Фото: акимат СКО
Праздничный день 13 июля порадовал жителей и гостей Петропавловска насыщенной программой. С самого утра и до позднего вечера в разных точках областного центра проходили культурные и спортивные мероприятия, посвященные Дню города. Они объединили представителей всех возрастов.

Семейные мероприятия прошли на площадке "Арман қала" напротив памятников Байкену Ашимову и Владимиру Шаталову. Здесь провели конкурс красоты и таланта "Маленькая мисс Петропавловск-2025". Юные участницы демонстрировали свои творческие способности, уверенность и очарование. Позже здесь прошла "Мастерская чудес" – конкурс ведущих детских программ и аниматоров. Сцена превратилась в настоящий праздник фантазии и веселья.

В парке "Северная звезда" на берегу озера Пёстрое стартовал городской чемпионат по триатлону. За звание сильнейших боролись десятки участников, а болельщики с азартом поддерживали спортсменов. Одновременно там же прошли городской турнир по пляжному волейболу и соревнования по пляжному футболу. Веселую атмосферу дополнил красочный фестиваль красок Холи.

Фото: акимат СКО

В арт-центре, расположенном у краеведческого музея, звучала живая этническая музыка. Фольклорно-этнографический ансамбль "Теріскей" собрал любителей традиционной казахской культуры. Артисты представили зрителям богатую палитру народных песен и кюев, исполнив композиции на различных национальных инструментах.

Главной точкой притяжения стала центральная площадь города. Здесь прошла концертная программа "Жарқыра, менің қалам!" с участием местных творческих коллективов. Большое впечатление на публику произвело выступление звезды казахстанской эстрады Айбека Жансеитова, известного как Беркут. Певец исполнил свои лучшие хиты, собрав вокруг сцены сотни поклонников.

Фото: акимат СКО

На региональной выставке "Одно село – один продукт" предприниматели из районов области представили свою уникальную продукцию. Посетители могли попробовать натуральные сыры, мед, мясные деликатесы, выпечку, а также приобрести изделия народных ремесленников. Ярмарка стала площадкой для продвижения локальных брендов, демонстрируя, насколько богата и самобытна Северо-Казахстанская область.

"Мне очень понравилось, как все организовали. Особенно концерт. Атмосфера настоящего единства, радости. Здесь и взрослые, и дети. Все счастливы, празднуют День города. Каждый год что-то новое организовывают, это всегда интересно", – сказала жительница Петропавловска Динара Садыкова.

Фото: акимат СКО

После концерта заработала ретроплощадка. Звучали хиты 80-х и 90-х, под которые танцевали как молодежь, так и те, кто с ностальгией вспоминал свою молодость. Многие пришли, чтобы прочувствовать атмосферу прошедших лет. Организаторы позаботились и о любителях современных песен. Хедлайнером стала популярная казахстанская хип-хоп исполнительница Say Mo. В завершение дня на театральной площади Петропавловска жителей и гостей порадовал праздничный салют.

Фото: акимат СКО

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Айсулу Омарова
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