Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Бектенов о ремонте дорог: Миллиарды перечислялись подрядчикам, а качества нет

Ремонт, дорога, асфальт , фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 10:54 Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Генеральный директор РГП "Национальный центр качества дорожных активов" КАД МТ РК Болатбек Айтбаев 9 июля на заседании правительства РК ответил, почему не соблюдаются нормативы при сдаче дорог в эксплуатацию, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Премьер-министр Олжас Бектенов спросил, почему подписываются акты о вводе в эксплуатацию дорог при неустраненных нарушениях.

"Что мешает? Какие решения надо принять, чтобы ваши замечания устранялись в обязательном порядке? Чтобы не было такого, чтобы без вашего заключения акты подписывались, миллиарды перечислялись подрядчикам, а качества нет", – озвучил глава Кабмина РК.

По словам Болатбека Айтбаева, меры уже приняты по изменениям нормативных поправок, и необходимо, чтобы области строго соблюдали нормативы.

"Нормативы есть. Нужно мускулы нарастить, чтобы без положительного вашего заключения ни один акт не подписывался. Какие необходимы решения, внесите", – заявил премьер-министр РК.

Ранее глава Минтранспорта рассказал, какие дороги сдадут в эксплуатацию в этом году в Казахстане.

Читайте также

Ремонт, дорога
"Асфальт крошится в руках" – министр транспорта прокомментировал критику Бектенова
Жителей ветхих домов в Алматы обеспечат новым жильем до конца года
Жителей ряда ветхих домов в Алматы обеспечат новым жильем до конца года
Машина
Для строительства дорог будет изъято 550 участков в Казахстане
Екатерина Елисеева
Правительство РК Казахстан Бектенов Олжас 2024 год Автодороги Дороги
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жара до +42, шквал и град: в Астане, Алматы и 17 областях объявлено штормовое предупреждение
Жара до +42, шквал и град: в Астане, Алматы и 17 областях объявлено штормовое предупреждение
Главу группы авторского надзора поймали на взятке в 9 млн тенге
Главу группы авторского надзора поймали на взятке в 9 млн тенге
курс валют
Доллар по 482 тенге: курсы иностранных валют в обменниках Казахстана
Исабекова
Макпал Исабекова опубликовала фото новорожденной дочери
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: