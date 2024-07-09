Бектенов о ремонте дорог: Миллиарды перечислялись подрядчикам, а качества нет

Генеральный директор РГП "Национальный центр качества дорожных активов" КАД МТ РК Болатбек Айтбаев 9 июля на заседании правительства РК ответил, почему не соблюдаются нормативы при сдаче дорог в эксплуатацию, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Премьер-министр Олжас Бектенов спросил, почему подписываются акты о вводе в эксплуатацию дорог при неустраненных нарушениях.

"Что мешает? Какие решения надо принять, чтобы ваши замечания устранялись в обязательном порядке? Чтобы не было такого, чтобы без вашего заключения акты подписывались, миллиарды перечислялись подрядчикам, а качества нет", – озвучил глава Кабмина РК.

По словам Болатбека Айтбаева, меры уже приняты по изменениям нормативных поправок, и необходимо, чтобы области строго соблюдали нормативы.

"Нормативы есть. Нужно мускулы нарастить, чтобы без положительного вашего заключения ни один акт не подписывался. Какие необходимы решения, внесите", – заявил премьер-министр РК.

Ранее глава Минтранспорта рассказал, какие дороги сдадут в эксплуатацию в этом году в Казахстане.