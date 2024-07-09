Какие дороги сдадут в эксплуатацию в этом году в Казахстане, рассказал глава Минтранспорта

Министр транспорта РК Марат Карабаев на заседании правительства 9 июля 2024 года рассказал о том, какие дороги сдадут в эксплуатацию в этом году, сообщает Zakon.kz.

Марат Карабаев сообщил, что в этом году запланирован ремонт и реконструкция 12 тыс. километров дорог.

"В этом году работы по ремонту и строительству дорог охватят 12 тысяч километров. Это рекордный показатель, который ранее не достигался. Из этих дорог 8 тыс. километров относятся к республиканским, а 4 тыс. километров – к местным дорогам. До конца года работы по строительству и ремонту будут завершены на 7 тыс. километров", – добавил министр.

Речь идет о дороге "Караганда – Алматы" длиной 879 километров, из которых на 400 километрах асфальтирование полностью завершено, на остальных участках работы продолжаются.

"На данном проекте задействовано более 1 тысячи единиц дорожной техники и около 2 тысяч рабочих. В июле этот участок длиной 83 километра будет сдан досрочно", – указал глава Минтранспорта.

Вторая автодорога "Талдыкорган – Усть-Каменогорск" длиной 768 километров. На сегодняшний день нижний слой асфальта уложен на 751 километре (98%), а верхний слой – на 391 километре. Сообщается, что в июле в Жетысуской области будет сдано два участка общей протяженностью 91 километр. Остальные работы по проекту будут завершены в Абайской области на объездной дороге города Аягоз. В целом все работы будут завершены и сданы до конца года.

Кроме того, на западе страны реализуются проекты "Атырау – Астрахань" (272 км) и "Актобе – Кандыагаш" (96 км) общей протяженностью 368 километров.

"На сегодняшний день 60 километров сданы, асфальтирование полностью завершено на 102 километрах, на 206 километрах уложен нижний слой асфальта. Данные объекты будут полностью введены в эксплуатацию до конца текущего года", – заверил Марат Карабаев.

Кроме того, в этом году планируется завершить несколько важных проектов:

самый длинный автомобильный тоннель в Казахстане, расположенный на перевале Шакпак баба в Туркестанской области (840 м), будет сдан в эксплуатацию в июле месяце. Открытие тоннеля позволит водителям беспрепятственно передвигаться в зимний период.

в сентябре будет открыт автомобильный путепровод на станции Шамалган, имеющий важное транзитное значение для агломерации Алматы, протяженностью 6 километров.

будет введена в эксплуатацию 262-километровая автодорога Мерке-Бурылбайтал, соединяющая центральные и северные регионы страны с коридором "Западная Европа – Западный Китай".

строительство моста через Бухтарминское водохранилище длиной 1 тысяча 300 метров в Восточном Казахстане планируется завершить в этом году. Открытие моста обеспечит безопасное движение для жителей, которые в летний период пользуются паромом, а зимой передвигаются по льду. Мост соединит четыре района Восточно-Казахстанской области. Этот исторический проект обсуждался в течение 60 лет. Благодаря соответствующему решению Главы Государства проект реализуется и будет сдан в эксплуатацию до конца года.

для развития туристической зоны Бокей Орда в Западном Казахстане до конца этого года будут полностью завершены капитальные ремонтные работы на автодорогах Казталовка-Жанибек и Униге-Бисен-Сайхин общей протяженностью 245 километров.

13 мая 2024 года глава Минтранспорта РК Марат Карабаев отметил, что его ведомство намерено "изменить отрицательное мнение о состоянии отечественных дорог в ближайшие 2-2,5 года за счет реализации новой масштабной программы ремонта".