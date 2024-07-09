На жалобы казахстанцев о качестве дорог отреагировал Бектенов

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов 9 июля 2024 года на заседании правительства раскритиковал акиматы из-за низкого контроля качества дорог в стране, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава правительства напомнил, что президент поручил привести к концу 2025 года в нормативное состояние всю республиканскую сеть дорог.

"Для этого проводятся соответствующие работы по реконструкции и модернизации. В текущем году будет завершен ряд крупных проектов – это "Караганда – Алматы", "Актобе – Кандыагаш", "Атырау – Астрахань" и "Талдыкорган – Усть-Каменогорск". Также начинается ремонт примерно 2,5 тыс. км республиканских дорог. Однако, помимо реализуемых проектов, необходимо обеспечить своевременное проектирование и подготовку новых проектов", – дополнил Олжас Бектенов.

По его мнению, необходимо в первую очередь заранее зарезервировать земельные участки – это главный вопрос, который может повлиять на реализацию проектов.

"Следующая проблема – финансирование. В некоторых регионах отмечаются низкие темпы освоения выделяемых трансфертов общего характера. Эта проблема есть в Актюбинской, Туркестанской и Улытауской областях. И следующая проблема – четкое соблюдение сроков реализации проектов. Это особенно важно в северных и восточных регионах. Строительный сезон у них короткий, поэтому необходимо принять все меры для достижения задач в сжатые сроки", – заявил Олжас Бектенов.

Кроме того, глава Кабмина отметил, что множество жалоб о состоянии дорог поступает от казахстанцев, и основные претензии предъявляются к местным дорогам.

"Таких примеров много. Жители Мугалжарского района Актюбинской области показали качество уложенного в этом году асфальта между селами Джурун и Каракол, который крошится даже в руках. А жители села Коянкос Кербулакского района Жетысуской области сами заставили подрядчика прекратить работы из-за несоблюдения технологии укладки асфальта. Где акиматы? Почему на постоянной основе не проводится качественный контроль? В первую очередь необходимо незамедлительно реагировать на жалобы жителей", – подчеркнул Олжас Бектенов.

С его слов, Министерству транспорта РК совместно с акиматами областей надо обеспечить своевременное завершение действующих дорожных проектов.

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