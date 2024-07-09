О крупных дорожных проектах на 8 трлн тенге рассказали в Минтранспорта

Министр транспорта РК Марат Карабаев на заседании правительства 9 июля 2024 года рассказал о планах строительства дорог за счет заемных средств ряда международных финансовых организаций, сообщает Zakon.kz.

По словам Марата Карабаева, для дальнейшего улучшения транзитного потенциала страны ведется работа по подготовке новых проектов.

"В соответствии с программными документами, до 2029 года планируется реализовать 12 проектов общей протяженностью 4,5 тыс. километров на общую сумму 8 трлн тенге. В настоящее время готовятся проектные документы, прорабатываются финансовые источники и механизмы их привлечения", – сообщил он.

В справочной информации указаны Европейский банк реконструкции и развития, Международный банк реконструкции и развития, Исламский банк развития и Казахстанский банк развития.

"Три из вышеупомянутых проектов планируется начать уже в этом году. Это проект "Караганда – Жезказган" общей протяженностью 572 километра. Этот проект не только соединит два областных центра, но и поможет привлечь грузоперевозки с севера и востока на Транскаспийский международный транспортный маршрут. В настоящее время источником финансирования проекта определен Международный банк реконструкции и развития (МБРР). Начаты конкурсные процедуры по определению подрядчиков", – добавил глава Минтранспорта.

Второй проект – автодорога "Актобе – Улгайсын" протяженностью 262 километра. Стоимость проекта – 485 млрд тенге.

"Этот проект является частью коридора "Западная Европа – Западный Китай". В связи с увеличением интенсивности движения в коридоре проект предусматривает строительство четырехполосной автомобильной дороги. В этом году строительные работы начаты на 28 километрах. Для оставшихся участков готовятся документы, а источником финансирования определен Европейский банк реконструкции и развития. Конкурсные процедуры начнутся до конца месяца, а договоры будут подписаны до конца года", – отметил Карабаев.

Третий проект – объездная дорога вокруг города Сарыагаша протяженностью 102 километра (стоимость проекта – 400 млрд тенге). Новая дорога охватит два района Туркестанской области и обеспечит объезд транзитного транспорта вокруг населенных пунктов Сарыагаш, Абай, Кызыласкер и Амангельды. Документы по проекту готовы, а источником финансирования определен Азиатский банк развития. Основные строительные работы начнутся в следующем году.

"Учитывая опыт реализации проектов последних лет и для повышения ответственности подрядчиков и проектировщиков, в этих проектах с поддержкой международных финансовых организаций вводятся контракты EPCM и принципы FIDIC. Согласно условиям контрактов, подрядная компания будет сама проектировать, строить и обслуживать объект в течение семи лет. Основное преимущество этого подхода заключается в снижении рисков проектирования и повышении качества строительства", – резюмировал министр.

Ранее глава Минтранспорта рассказал, какие дороги сдадут в эксплуатацию в этом году в Казахстане.