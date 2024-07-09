О крупных дорожных проектах на 8 трлн тенге рассказали в Минтранспорта
По словам Марата Карабаева, для дальнейшего улучшения транзитного потенциала страны ведется работа по подготовке новых проектов.
"В соответствии с программными документами, до 2029 года планируется реализовать 12 проектов общей протяженностью 4,5 тыс. километров на общую сумму 8 трлн тенге. В настоящее время готовятся проектные документы, прорабатываются финансовые источники и механизмы их привлечения", – сообщил он.
В справочной информации указаны Европейский банк реконструкции и развития, Международный банк реконструкции и развития, Исламский банк развития и Казахстанский банк развития.
"Три из вышеупомянутых проектов планируется начать уже в этом году. Это проект "Караганда – Жезказган" общей протяженностью 572 километра. Этот проект не только соединит два областных центра, но и поможет привлечь грузоперевозки с севера и востока на Транскаспийский международный транспортный маршрут. В настоящее время источником финансирования проекта определен Международный банк реконструкции и развития (МБРР). Начаты конкурсные процедуры по определению подрядчиков", – добавил глава Минтранспорта.
Второй проект – автодорога "Актобе – Улгайсын" протяженностью 262 километра. Стоимость проекта – 485 млрд тенге.
"Этот проект является частью коридора "Западная Европа – Западный Китай". В связи с увеличением интенсивности движения в коридоре проект предусматривает строительство четырехполосной автомобильной дороги. В этом году строительные работы начаты на 28 километрах. Для оставшихся участков готовятся документы, а источником финансирования определен Европейский банк реконструкции и развития. Конкурсные процедуры начнутся до конца месяца, а договоры будут подписаны до конца года", – отметил Карабаев.
Третий проект – объездная дорога вокруг города Сарыагаша протяженностью 102 километра (стоимость проекта – 400 млрд тенге). Новая дорога охватит два района Туркестанской области и обеспечит объезд транзитного транспорта вокруг населенных пунктов Сарыагаш, Абай, Кызыласкер и Амангельды. Документы по проекту готовы, а источником финансирования определен Азиатский банк развития. Основные строительные работы начнутся в следующем году.
"Учитывая опыт реализации проектов последних лет и для повышения ответственности подрядчиков и проектировщиков, в этих проектах с поддержкой международных финансовых организаций вводятся контракты EPCM и принципы FIDIC. Согласно условиям контрактов, подрядная компания будет сама проектировать, строить и обслуживать объект в течение семи лет. Основное преимущество этого подхода заключается в снижении рисков проектирования и повышении качества строительства", – резюмировал министр.
Ранее глава Минтранспорта рассказал, какие дороги сдадут в эксплуатацию в этом году в Казахстане.