Карабаев о тарифе на платных дорогах Казахстана: Должен быть в разы дороже

Фото: Zakon.kz

Министр транспорта Марат Карабаев на пресс-конференции в правительстве 9 июля 2024 года рассказал, во сколько обойдется проезд по платным дорогам для казахстанцев, если повысят тариф еще на 20%, сообщает Zakon.kz.

Марат Карабаев сообщил, что повышение тарифа еще на 20% касается всех платных дорог. "По каждой дороге будет разный процент повышения. В целом хочу сказать, что в Казахстане самые дешевые дороги – платность была внедрена в 2013 году и была установлена стоимость 1 тенге и с тех пор никогда не повышалась", – заявил министр. Журналисты попросили министра привести примеры, как изменятся цены на примере популярных направлений.

"Астана-Боровое". Если сейчас примерно стоит 220 тенге, то полагаю, что не меньше 400 должно быть. Трассы на Алматы, Караганду еще не введены в эксплуатацию. Но при вводе в эксплуатацию стоимость за километраж будет точно не 1 тенге, порядка 3 тенге. Это вопрос, который мы сейчас обсуждаем. Платность введем в 2025 году", – резюмировал Карабаев. 9 июля 2024 года министр транспорта Марат Карабаев рассказал о планах повысить тарифы на платных дорогах еще на 20%.

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