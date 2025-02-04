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Общество

100 млрд за платные дороги: Карабаев рассказал, на что пойдут деньги

Дорога, трасса, разметка, асфальтированная дорога, асфальт , фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 10:22 Фото: Zakon.kz
Министр транспорта Марат Карабаев 4 февраля 2025 года на заседании правительства рассказал, что часть средств, полученных с платных дорог, пойдет на погашение процентных ставок по кредитам, взятым для строительных работ, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, важной составляющей нормативного содержания дорог является обеспечение финансирования.

"С целью снижения нагрузки на бюджет и обеспечения самоокупаемости, на участках, где завершены реконструкция и ремонтные работы, продолжается ввод поэтапно статуса платной дороги. На данный момент по всей стране действует платная дорожная система протяженностью 3 тыс. 200 километров. В 2024 году доход составил 48 млрд тенге", – озвучил министр.

Он отметил, что в текущем году будет введено дополнительно 4 тыс. километров платных участков, с которых доходы составят 60 млрд тенге, а в следующем году они могут достичь 100 млрд тенге.

"При этом рассматривается вопрос о том, чтобы часть средств, полученных с платных дорог, направить на погашение процентных ставок по кредитам, взятым для строительных работ", – рассказал Карабаев.

29 октября 2024 года в Антикоре рассказали, что мешает качеству дорог в Казахстане.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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