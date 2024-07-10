Новая забава подростков из Атырау грозит штрафом для родителей

В социальных сетях распространился видеоролик, на котором видно, что группа молодых ребят прыгает поочередно в реку Урал с середины пешеходного моста, при этом за кадром звучит ненормативная лексика, передает Zakon.kz.

Как проинформировали в ДЧС Атырауской области, подростков, рисковавших своими жизнями, ищут.

"На родителей детей будет наложен штраф по статье 412 Кодекса об административных правонарушениях. Спасатели ДЧС ежедневно проводят профилактические рейды. На сегодняшний день оштрафованы 20 родителей подростков, чьи дети купались на опасных участках водоемов", – сообщила Zakon.kz пресс-секретарь "Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ" ДЧС Атырауской области Фаруза Кайроллина.





Пока купальный сезон на территории региона официально не открыт. Но продолжающаяся жара притягивает к водоемам немало детей. В 2024 году на воде погибли пять человек, в том числе один ребенок. В прошлом году утонули семь человек, из них трое детей. Спасатели призывают атыраусцев и гостей региона воздержаться от купания, так как пока течение воды в Урале еще сильное.

Ранее спасатели нашли тело утонувшей 15-летней девочки в реке Нура. Об этом 2 июля 2024 года рассказали в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области.