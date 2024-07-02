Найдено тело второй школьницы, утонувшей в Карагандинской области

Спасатели нашли тело утонувшей 15-летней девочки в реке Нура. Об этом 2 июля 2024 года рассказали в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Напомним, 29 июня на реке Нура утонули две школьницы. Трагедия произошла в пос. Кызылжар Бухар-Жырауского района. В 19:00 силами оперативного спасательного отряда было обнаружено и извлечено тело девочки 2011 г. р. Отмечалось, что поиски девочки 2009 г. р. продолжаются.

"В 08:50 водолазы нашли тело 15-летней девочки, которое разыскивали на протяжении трех дней... Тело второй утонувшей девочки сегодня спасатели нашли примерно в 1300 м от места купания". Пресс-служба ДЧС Карагандинской области

В поисках участвовали сотрудники областного ДЧС и ДП, Темиртауского городского общества охотников и рыболовов, родственники и местное население.

Фото: пресс-служба ДЧС Карагандинской области

Всего в поисках были задействованы 40 человек, девять единиц техники и семь плавательных средств. Ведение поисковых работ было затруднено плохой видимостью и сильным течением.