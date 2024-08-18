Воспитательницу в Атырау обвиняют в рукоприкладстве

18 августа в социальных сетях распространился ролик с камеры видеонаблюдения одного из детсадов Атырау. На кадрах видно, как воспитатель толкает ребенка и девочка ударяется губами о кровать, сообщает Zakon.kz.

Родительница пострадавшего ребенка через соцсети заявила, что дочь она отдала в садик всего три дня назад. На третий день мать заметила, что у ребенка опух рот и появился синяк.



"На следующий день я увидела на камерах, как няня ударила моего ребенка, но руководство не признало этот факт и отказалось предоставить контактные данные сотрудника. Она читала сообщения в WhatsApp, но не отвечала. Я очень возмущена", – рассказала мать девочки.

Женщина утверждает, что ребенок теперь плачет день и ночь, у нее началась рвота.





Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП Атырауской области.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Начато комплексное расследование. Иная информация не подлежит разглашению в интересах расследования", – заявили в полиции.

Отметим, что ранее схожий случай произошел в Караганде. 15 августа стало известно, что, несмотря на "легкие травмы", двух воспитателей все же наказали.