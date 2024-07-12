В Генпрокуратуре рассказали, как защищают права предпринимателей
Фото: gov.kz
8 мая 2024 года Токаев подписал указ о либерализации экономики. В его реализации важная роль отведена органам прокуратуры.
В частности, ее задача заключается в том, чтобы обеспечить невмешательство госорганов в законную предпринимательскую деятельность.
В Генеральной прокуратуре предложили ряд способов, как этого достичь. В частности:
- Ужесточение требований к регистрации уголовных дел в отношении бизнеса.
- Согласование с прокурорами запретительно-ограничительных мер и возбуждение дел об административных правонарушениях.
- Согласование с прокуратурой назначения проверок и подачи исков госорганами к инвесторам.
О наработках прокуратуры в данном направлении рассказали в Генеральной прокуратуре.
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