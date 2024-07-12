В Генпрокуратуре рассказали, как защищают права предпринимателей

8 мая 2024 года Токаев подписал указ о либерализации экономики. В его реализации важная роль отведена органам прокуратуры.

В частности, ее задача заключается в том, чтобы обеспечить невмешательство госорганов в законную предпринимательскую деятельность.

В Генеральной прокуратуре предложили ряд способов, как этого достичь. В частности:

Ужесточение требований к регистрации уголовных дел в отношении бизнеса.

Согласование с прокурорами запретительно-ограничительных мер и возбуждение дел об административных правонарушениях.

Согласование с прокуратурой назначения проверок и подачи исков госорганами к инвесторам.

О наработках прокуратуры в данном направлении рассказали в Генеральной прокуратуре.



