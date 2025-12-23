#Казахстан в сравнении
Право

Комитет по возврату активов реорганизовали в Комитет по защите прав инвесторов при Генпрокуратуре

Генеральная прокуратура РК, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 11:52 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Токаев подписал указ от 17 декабря 2025 года "О совершенствовании системы государственного управления в сфере защиты прав инвесторов и возврата активов", сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры РК реорганизован в Комитет по защите прав инвесторов Генеральной прокуратуры РК с передачей Генеральной прокуратуре функций и полномочий реорганизованного Комитета по возврату активов, предусмотренных статьей 11-1 Конституционного закона "О прокуратуре" и законом "О возврате государству незаконно приобретенных активов".

При этом Генеральная прокуратура определена правопреемником прав и обязательств Комитета по возврату активов в пределах передаваемых функций и полномочий.

"В целях повышения уровня защиты прав инвесторов функции инвестиционного омбудсмена осуществляет генеральный прокурор РК", – говорится в тексте.

Также указом утверждено Положение о Комитете по защите прав инвесторов.

В частности, установлено, что Комитет по защите прав инвесторов является ведомством Генеральной прокуратуры РК, осуществляющим функции и полномочия уполномоченного государственного органа по защите прав инвесторов.

В его задачи входит:

  • осуществление высшего надзора за законностью в сфере инвестиций и инвестиционной деятельности;
  • защита, пресечение и предупреждение нарушений прав инвесторов;
  • выявление и устранение причин и условий, способствующих нарушению прав инвесторов, а также их последствий;
  • руководство и межотраслевая координация в области защиты прав инвесторов;
  • осуществление досудебного урегулирования споров с участием инвесторов;
  • осуществление иных задач, определяемых Конституционным законом, международными договорами, ратифицированными РК, законами, актами президента и настоящим Положением.

Функции:

  • осуществление высшего надзора за законностью:

– деятельности государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления, учреждений, их должностных лиц, иных организаций независимо от форм собственности, а также принимаемых ими актов и решений в сфере инвестиций и инвестиционной деятельности;

– судебных актов по делам, затрагивающим права и законные интересы инвесторов;

– исполнительного производства, затрагивающего права и законные интересы инвесторов;

– производства по делам об административных правонарушениях в отношении инвесторов;

– досудебного расследования, уголовного преследования, оперативно-розыскной и контрразведывательной деятельности в пределах возложенных функций и задач;

– соблюдения международных обязательств РК, связанных с инвестиционной деятельностью;

  • международное сотрудничество в сфере инвестиций и инвестиционной деятельности, в том числе взаимодействие с посольствами и другими загранучреждениями Республики Казахстан и иностранных государств, компетентными органами иностранных государств, международными организациями, Международным финансовым центром "Астана", инвесторами и субъектами частного предпринимательства по вопросам защиты прав инвесторов и осуществления инвестиционной деятельности, а также создания благоприятного инвестиционного и делового климата;
  • представление интересов государства в компетентных органах иностранных государств и международных организациях по вопросам защиты прав инвесторов, в иностранных и международных судах (арбитражах) по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;
  • участие в разработке проектов международных договоров Республики Казахстан, согласование проектов международных договоров в сфере инвестиций и инвестиционной деятельности;
  • обеспечение межведомственного взаимодействия и координации деятельности правоохранительных и иных государственных, местных исполнительных органов, организаций, субъектов квазигосударственного сектора по вопросам защиты прав инвесторов;
  • обеспечение деятельности инвестиционного омбудсмена;
  • организация деятельности инвестиционных прокуроров в областях, городах республиканского значения, столице и приравненных к ним прокуроров;
  • осуществление досудебного урегулирования споров между инвесторами и государственными органами, местными исполнительными органами, учреждениями, субъектами квазигосударственного сектора с выдачей заключений;
  • организация деятельности рабочих групп, экспертных советов по вопросам защиты прав инвесторов;
  • рассмотрение обращений инвесторов;
  • проведение проверки соблюдения законности в сфере инвестиций и инвестиционной деятельности;
  • проведение анализа состояния законности в сфере инвестиций и инвестиционной деятельности, в том числе с использованием доступа к информационным системам и ресурсам, интегрированным с системой информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов;
  • проведение оценки актов, вступивших в силу, путем изучения:

– актов и решений правительства Республики Казахстан, иных государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления, учреждений, субъектов квазигосударственного сектора, их должностных лиц;

– актов и решений иных организаций независимо от форм собственности, если данные акты и решения касаются вопросов защиты прав инвесторов;

– приговоров, решений, постановлений и иных актов суда (судьи), а также уголовных, гражданских, административных дел и дел об административных правонарушениях, затрагивающих права инвесторов;

  • контроль и обеспечение согласованности действий органов прокуратуры, а также оказание им практической и методической помощи по вопросам защиты прав инвесторов;
  • проведение мониторинга этапов реализации инвестиционных проектов, в том числе посредством информационных систем;
  • участие в нормотворческой деятельности в сфере инвестиций и инвестиционной деятельности;
  • формирование и ведение реестра системных проблем инвесторов;
  • осуществление надзора за законностью заключения и исполнения инвестиционных контрактов, договоров и соглашений с инвесторами, а также реализации инвестиционных проектов;
  • согласование актов и решений, действий государственных органов, местных исполнительных органов и субъектов квазигосударственного сектора в отношении инвесторов в пределах, установленных Конституционным законом, законами РК, актами президента и Положением;
  • осуществление надзора за законностью при реализации "зеленого коридора" для инвесторов;
  • осуществление надзора за законностью реализации инвестиционных проектов с прединвестиционной стадии до этапа завершения инвестиционного проекта, а также в период действия преференций, контракта, договора или соглашения с инвестором;
  • осуществление мониторинга за государственными органами, местными исполнительными органами, субъектами квазигосударственного сектора в части предоставления инвесторам государственной поддержки, льгот и преференций;
  • осуществление мониторинга за исполнением решений Совета по привлечению инвестиций (Инвестиционного штаба) и региональных инвестиционных штабов;
  • согласование и выдача заключений по проектам нормативных правовых актов, связанных с ужесточением либо введением новых форм и средств государственного регулирования инвестиционной деятельности;
  • руководство, координация, контроль, обеспечение согласованности действий инвестиционных прокуроров, территориальных прокуратур, мобильных групп, региональных фронт-офисов по оказанию правовой консультации и содействию в разрешении проблемных вопросов инвесторов;
  • осуществление взаимодействия с Уполномоченным по защите прав предпринимателей Республики Казахстан, Национальной палатой предпринимателей "Атамекен", акционерным обществом "Национальная компания "Kazakh Invest", государственными, местными представительными и исполнительными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, их должностными лицами, субъектами квазигосударственного сектора и иными организациями независимо от формы собственности, а также с посольствами и другими загранучреждениями Республики Казахстан и иностранных государств по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;
  • организация и проведение повышения квалификации сотрудников Комитета, инвестиционных прокуроров;
  • организация профессиональной служебной, физической и специальной подготовки сотрудников Комитета;
  • организация проведения межведомственных научных исследований в сфере защиты прав инвесторов, их координация и мониторинг;
  • выполнение иных функций, предусмотренных Конституционным законом, международными договорами, ратифицированными РК, законами РК, актами президента РК и Положением.

Руководство деятельностью Комитета осуществляет председатель, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комитет задач, полномочий и функций.

Председатель Комитета назначается на должность и освобождается от должности президентом РК по представлению генерального прокурора.

Указ введен в действие с 17 декабря 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Ошибка в тексте: