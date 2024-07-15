"Газель"‎ за Гран-при и 2 млн тенге за 1-е место получили победители смотра-конкурса в Петропавловске

Фото: акимат СКО

Каждый район области гордится своими артистами. Их много в Тайыншинском районе, отметил директор ДК Тайыншинского района Самат Ныкишев.

"‎Наш район представили три звездочки: Амина Жапар, Аружан Сулейменова и Марина Лупшанюк. Она заведующая сельским клубом. Амина Жапар – звездочка мирового уровня. Она участвовала в Ялте на детской "Волне", финалистка конкурса "‎Бала Даусы"‎, на Дельфийских играх завоевала золото. Аружан Сулейменова – лауреат многих конкурсов. Она профессионал своего дела". Директор ДК Тайыншинского района Самат Ныкишев

Фото: акимат СКО

В церемонии награждения лучших артистов смотра-конкурса принял участие аким области Гауез Нурмухамбетов. Глава региона поблагодарил все коллективы за участие в этом мероприятии.

Фото: акимат СКО

"Как отметил глава государства: "Культура и искусство являются важными сферами в жизни страны. Искусство – это душа нации, а культура – ее духовный облик. Наш общий долг – сохранить и приумножить их. ‎Я хочу поздравить вас с нашим гала-концертом, который давно не проводился. В течение трех месяцев жюри выезжали в районы, отмечали лучшие коллективы. На этой сцене сегодня нам показали прекрасные номера. От лица всех горожан хочу поблагодарить коллективы за ваше творчество". Акимм СКО Гауез Нурмухамбетов

Новый автомобиль отправился в Есильский район. Его артисты завоевали Гран-при смотра-конкурса.