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"Газель"‎ за Гран-при и 2 млн тенге за 1-е место получили победители смотра-конкурса в Петропавловске

&quot;Газель&quot;‎ за Гран-при и 2 млн тенге за 1-е место получили победители, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 10:17 Фото: акимат СКО
Гала-концерт областного смотра-конкурса самодеятельных творческих коллективов Северо-Казахстанской области на звание коллективов "Лучшее учреждение культуры села – 2024" прошло в Петропавловске в день города.
"‎Участвовали коллективы нашего региона, зрители увидели лучшие номера. Мы старались показать разные жанры. Была проза, вокальные и инструментальные группы, танцевальные коллективы. По итогам конкурса были присуждены призовые места. В Гран-при главным призом является автомобиль "‎Газель"‎. Это подарок акима области. Первое место – 2 млн тенге. Второе место – 1,5 млн тенге. Третье место – 1 млн тенге. Есть специальный приз имени Биржан-сала – 350 тыс. тенге. Была дополнительная номинация, где сумма аналогичная". Заместитель директора областного центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности Сандугаш Жоламанова
"Газель"‎ за Гран-при и 2 млн тенге за 1-е место получили победители, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 10:17

Фото: акимат СКО

Каждый район области гордится своими артистами. Их много в Тайыншинском районе, отметил директор ДК Тайыншинского района Самат Ныкишев.
"‎Наш район представили три звездочки: Амина Жапар, Аружан Сулейменова и Марина Лупшанюк. Она заведующая сельским клубом. Амина Жапар – звездочка мирового уровня. Она участвовала в Ялте на детской "Волне", финалистка конкурса "‎Бала Даусы"‎, на Дельфийских играх завоевала золото. Аружан Сулейменова – лауреат многих конкурсов. Она профессионал своего дела". Директор ДК Тайыншинского района Самат Ныкишев
"Газель"‎ за Гран-при и 2 млн тенге за 1-е место получили победители, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 10:17

Фото: акимат СКО

В церемонии награждения лучших артистов смотра-конкурса принял участие аким области Гауез Нурмухамбетов. Глава региона поблагодарил все коллективы за участие в этом мероприятии.

"Газель"‎ за Гран-при и 2 млн тенге за 1-е место получили победители, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 10:17

Фото: акимат СКО

"Как отметил глава государства: "Культура и искусство являются важными сферами в жизни страны. Искусство – это душа нации, а культура – ее духовный облик. Наш общий долг – сохранить и приумножить их. ‎Я хочу поздравить вас с нашим гала-концертом, который давно не проводился. В течение трех месяцев жюри выезжали в районы, отмечали лучшие коллективы. На этой сцене сегодня нам показали прекрасные номера. От лица всех горожан хочу поблагодарить коллективы за ваше творчество". Акимм СКО Гауез Нурмухамбетов

Новый автомобиль отправился в Есильский район. Его артисты завоевали Гран-при смотра-конкурса.

"Газель"‎ за Гран-при и 2 млн тенге за 1-е место получили победители, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 10:17

Фото: акимат СКО

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