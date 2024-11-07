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Госпроект за 51 млн тенге под угрозой срыва в Петропавловске

Петропавловск, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 03:45 Фото: ТК "Астана"
В областном центре Северо-Казахстанской области под угрозой срыва благоустройство двора по государственному проекту, сообщает Zakon.kz.

В прошлом году три петропавловские высотки стали участниками проекта "Бюджет народного участия". По словам их жителей, они планировали привести в порядок почти развалившийся двор. Свыше 360 жителей поддержали проект. Тендер на его реализацию выиграл алматинский подрядчик, но работы до сих пор не ведутся. Об этом передает корреспондент телеканала "Астана".

Сейчас на территории одного из дворов разбросаны трубы, куски брусчатки и арматура, а старые демонтированные мафы собрали в стоящие рядом беседки. Общая стоимость нового проекта 51 млн тенге. На них жильцы планировали:

  • огородить двор;
  • установить ворота и калитки;
  • построить новый детский городок и футбольное поле;
  • решить вопросы освещения и видеонаблюдения.

Со слов пресс-секретаря акима города Асем Айткуловой, городские власти намерены направить подрядчику претензионное письмо.

Тем временем в Петропавловске выпал первый снег.

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Погода Петропавловск Северо-Казахстанская область акимат 2024 год Бюджет Деньги Ремонт Строительство
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