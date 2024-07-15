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Град, шквал и сильный ветер – погода в Казахстане на ближайшие трое суток

Усиление ветра в ближайшие трое суток, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 12:36 Фото: unsplash
В ближайшие трое суток большая часть территории Казахстана будет под влиянием циклона, пройдут дожди с грозами, на севере, юго-востоке, в центре, сообщает Zakon.kz.

16-17 июля на северо-западе, юге, 17-18 июля на востоке страны следует ожидать сильный дождь, передает РГП "Казгидромет".

Град, шквал и усиление ветра прогнозируются по всему Казахстану.

На западе страны температура воздуха днем поднимется до +25+36°С.

Небольшое повышение температуры воздуха днем произойдет на северо-западе страны, до +25+30°С, на юге страны, до +27+37°С, на юго-востоке республики, до +25+35°С.

Понижение температуры воздуха днем ожидается на севере, в центре, до +21+30°С, на востоке республики, до +23+32°С.

Ранее в мегаполисах Казахстана – Астане, Алматы и Шымкенте – в ближайшие три дня уже обещали дождливую погоду.

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