Град, шквал и сильный ветер – погода в Казахстане на ближайшие трое суток
Фото: unsplash
В ближайшие трое суток большая часть территории Казахстана будет под влиянием циклона, пройдут дожди с грозами, на севере, юго-востоке, в центре, сообщает Zakon.kz.
16-17 июля на северо-западе, юге, 17-18 июля на востоке страны следует ожидать сильный дождь, передает РГП "Казгидромет".
Град, шквал и усиление ветра прогнозируются по всему Казахстану.
На западе страны температура воздуха днем поднимется до +25+36°С.
Небольшое повышение температуры воздуха днем произойдет на северо-западе страны, до +25+30°С, на юге страны, до +27+37°С, на юго-востоке республики, до +25+35°С.
Понижение температуры воздуха днем ожидается на севере, в центре, до +21+30°С, на востоке республики, до +23+32°С.
Ранее в мегаполисах Казахстана – Астане, Алматы и Шымкенте – в ближайшие три дня уже обещали дождливую погоду.
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