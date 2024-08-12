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38-градусная жара и грозы: погода в Астане, Алматы и Шымкенте на трое суток

Шымкент, виды Шымкента, город Шымкент, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 17:46 Фото: wikimedia
Синоптики рассказали, какой будет погода в крупнейших городах Казахстана в ближайшие трое суток – с 13 по 15 августа 2024 года. По данным специалистов РГП "Казгидромет", в Алматы и Шымкенте осадков не ожидается, в Астане же пройдут дожди с грозами, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 13 августа: переменная облачность, днем дождь, гроза. Возможен сильный ветер. Температура воздуха ночью 15-17, днем 28-30 тепла.
  • 14 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем возможен град. Днем порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-18, днем 26-28 тепла.
  • 15 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем возможен град. Ветер юго-западный, 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 22-24 тепла.

Алматы

  • 13 августа: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 21-23 тепла, днем сильная жара 33-35 градусов.
  • 14 августа: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 22-24 тепла, днем сильная жара 33-35 градусов.
  • 15 августа: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 22-24 тепла, днем сильная жара 35-37 градусов.

Шымкент

  • 13 августа: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 20-22, днем 35-37 тепла.
  • 14 августа: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра могут достигать 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 22-24, днем 36-38 тепла.
  • 15 августа: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 22-24, днем 36-38 тепла.

Ранее метеорологи рассказали, к какой погоде готовиться жителям страны 13, 14 и 15 августа 2024 года. Специалисты подчеркивают, что в эти дни погоду в Казахстане будет формировать североатлантический циклон.

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