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Казахстан планирует определить вариант газификации севера и востока до конца 2024 года

Казахстан, вариант газификации севера и востока до конца 2024 года, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 17:59 Фото: Zakon.kz
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев в кулуарах правительства 16 июля 2024 года сообщил, что прорабатывается два варианта газификации севера и востока страны. По его словам, решение с точным сценарием будет принято до конца года, сообщает Zakon.kz.

Саткалиев отметил, что сейчас компания Qazaq Gaz ведет переговоры по второму сценарию по газификации северных и восточных регионов.

"В ноябре планируется завершение технико-экономического обоснования (ТЭО). По итогам будет принято соответствующее решение. Если не будет принято решение по газификации за счет источника из России, то будет принят сценарий за счет расширения газопровода "Сарыарка". До конца ноября ожидаем ТЭО, потом необходим анализ для детального изучения. Думаю, до конца года решение будет принято", – отметил министр.

Ранее на заседании правительства он сообщал, что министерством прорабатывается два варианта газификации северных и восточных регионов. Так, в качестве первого варианта рассматривается газификация Акмолинской и Северо-Казахстанской областей путем продолжения строительства второго и третьего этапов магистрального газопровода "Сарыарка".

"Реализация данного проекта будет возможна после строительства второй нитки магистрального газопровода "Бейнеу – Бозой – Шымкент". В качестве второго варианта рассматривается возможность поставок газа из России, по данному вопросу ведут коммерческие переговоры QazaqGaz и "Газпром". Обсуждаются условия поставки газа в северные и восточные регионы Казахстана. После завершения переговоров будет выбран оптимальный вариант газификации северных и восточных регионов, с учетом экономических и технических аспектов", – резюмировал Саткалиев.

16 июля глава QazaqGaz Санжар Жаркешов рассказал, сколько средств вложит Катар в строительство двух газоперерабатывающих заводов (ГПЗ) на Кашагане.

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