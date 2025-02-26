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Общество

Саткалиев: В Казахстане рассматривают два сценария газификации северных и восточных регионов

АО НК КазМунайГаз, национальная нефтегазовая компания, нефтегазовая отрасль , фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 19:04 Фото: kmg.kz
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев 26 февраля 2025 года на брифинге ведомства рассказал, на какой стадии находятся переговоры с Россией о возможной газификации северных и восточных регионов Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр отметил, что по данным переговорам очень хорошая динамика. 

"В Казахстане рассматривают два сценария газификации северных и восточных регионов. Первый – это транзитный газопровод Россия – Китай через Казахстан с возможностью получения до 10 млрд кубометров газа для казахстанских потребителей. Но решение по данному трубопроводу в основном зависит от Российской Федерации и Китайской Народной Республики. В случае принятия такого решения мы заинтересованы в реализации этого проекта, готовы предоставить свою территорию на согласованных условиях", – озвучил Саткалиев. 

По его словам, второй сценарий – это строительство 2-3-4 очереди газопровода Сарыарка.

"Там тоже достаточно высокая степень подготовки. Пред ТЭО компания "Казахгаз" проводит. В зависимости от ясности по сценарию транзитного газопровода будут приниматься соответствующие решения казахстанской стороной", – дополнил он. 

Ранее министр энергетики Алмасадам Саткалиев назвал причины повышения цен на товарный газ. 

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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