Продолжительность обучения в вузах будет сокращаться – Саясат Нурбек

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек 18 августа 2026 года на брифинге в правительстве рассказал о планах по сокращению продолжительности обучения в вузах, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что уже сейчас сокращена продолжительность обучения по некоторым специальностям. "Есть определенные специальности, где 4 года – это долго, действительно, слишком сильно меняется содержание. Поэтому сейчас мы внесли предложение в правительство, чтобы в формате прикладного бакалавриата вводилась сокращенная форма обучения в вузах. Мы с высшими колледжами будем сейчас пилотный формат запускать – ребенок в колледже получит очень умную специальность в прикладном формате. Это уже уровень бакалавриата, но она короче по содержанию, короче по процессу обучения. Он потом дальше всегда может обучиться в таком модульном формате в вузе, бакалавриат продолжить, магистратуру продолжить", – сказал Саясат Нурбек. При этом министр подтвердил, что продолжительность обучения в вузах продолжит сокращаться. "Будет сокращаться, будут новые форматы появляться. И более гибкие форматы, гибридные форматы. Нормативную базу для этого мы уже приготовили. Пилотные проекты протестировали. В принципе, работает", – отметил Саясат Нурбек. О том, почему ИИ не сможет заменить высшее образование, читайте в материале.

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