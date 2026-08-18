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Общество

Продолжительность обучения в вузах будет сокращаться – Саясат Нурбек

Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институт, институты, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 12:14 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек 18 августа 2026 года на брифинге в правительстве рассказал о планах по сокращению продолжительности обучения в вузах, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что уже сейчас сокращена продолжительность обучения по некоторым специальностям.

"Есть определенные специальности, где 4 года – это долго, действительно, слишком сильно меняется содержание. Поэтому сейчас мы внесли предложение в правительство, чтобы в формате прикладного бакалавриата вводилась сокращенная форма обучения в вузах. Мы с высшими колледжами будем сейчас пилотный формат запускать – ребенок в колледже получит очень умную специальность в прикладном формате. Это уже уровень бакалавриата, но она короче по содержанию, короче по процессу обучения. Он потом дальше всегда может обучиться в таком модульном формате в вузе, бакалавриат продолжить, магистратуру продолжить", – сказал Саясат Нурбек.

При этом министр подтвердил, что продолжительность обучения в вузах продолжит сокращаться.

"Будет сокращаться, будут новые форматы появляться. И более гибкие форматы, гибридные форматы. Нормативную базу для этого мы уже приготовили. Пилотные проекты протестировали. В принципе, работает", – отметил Саясат Нурбек.

О том, почему ИИ не сможет заменить высшее образование, читайте в материале.

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Азамат Сыздыкбаев
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