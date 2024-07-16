Аниматоры "Казахфильма" заявили, что год не получают зарплату

16 июля сотрудники "Казахфильма" шумно потребовали зарплату. По их словам, они не видели денег около года, сообщает Zakon.kz.

Аниматоры "Казахфильма" рассказали КТК, что четыре года назад они приступили к съемкам анимационного фильма "Алтын адам". Когда лента уже была готова к сдаче, заказчик работу не принял. Из-за этого, утверждают сотрудники киностудии, и остались без зарплаты.

"В проекте "Алтын адам" с августа прошлого года наш коллектив – художники, аниматоры – не получают свою зарплату. Мы все работаем по контракту, по договору. Все законно. Но деньги не платят. При этом налоги компания выплачивает, чтобы создать иллюзию, как будто мы получаем зарплату. Перед государством задолженностей у них нет поэтому". Сотрудник отдела анимации АО "Казахфильм" Жанадил Байдарбеков

Вот уже почти год команда аниматоров не может получить свои деньги. Люди убеждены: в том, что заказчик отказался от проекта, их вины нет. Работу, считают, выполнили качественно. Но начальство якобы даже не пытается помочь. А на днях их и вовсе прогнали с рабочих мест.

"Общая сумма долга по зарплатам – свыше 500 млн тенге. Директор сказал отдать авторские права на ленту и пустить в прокат. А все заработанные деньги мы можем забрать. Но фильм не готов к показу, это пилотный проект. Вчера вообще всех выгнали, кабинеты опечатали". Редактор отдела анимации АО "Казахфильм" Ерлан Толеутай

В руководстве "Казахфильма" заявили, что оплата аниматорам состояла из двух частей – оклада и гонорара. Зарплату творческой группе давали исправно. А вот дополнительные деньги действительно выплатить пока не могут, поскольку заказчик отказался от фильма. И на него подали в суд.

"По завершении, значит, завершенных работ… мы все работы сдали. Но заказчик не принял работу. Сейчас у нас идут судебные разбирательства. Что касается заработных плат, мы все зарплаты выплатили. У нас остались невыплаченными только суммы по гражданско-правовому характеру, то есть услуги у нас не оплачены". Вице-президент по производству АО "Казахфильм" Айдар Омаров

Почему заказчик отказался от проекта, создателям не рассказывают. Но аниматоры уверены: фильм получился интересным. Поэтому творческий коллектив отступать не собирается.



Ранее сообщалось, что за хищение бутафорской крепости "город Туркестан", построенной по цене ниже рыночной стоимости в 44 раза, был осужден бывший вице-президент АО "Национальная киностудия "Казахфильм" им. Шакена Айманова Серик Жубандыков.