Осужден бывший вице-президент "Казахфильма"

Осужден бывший вице-президент АО "Национальная киностудия "Казахфильм" им. Шакена Айманова Серик Жубандыков. Об этом 7 июня 2024 года заявили в Агентстве РК по противодействию коррупции, сообщает Zakon.kz.

Приговор в отношении Серика Жубандыкова огласили в Бостандыкском районном суде Алматы. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет условно.

"Он осужден за хищение бутафорской крепости "город Туркестан", построенной по цене ниже рыночной стоимости в 44 раза в рамках кинопроекта "Кочевник" на берегу Или Алматинской области путем незаконной реализации, что повлекло ущерб государству", – уточнили в Антикоррупционной службе.

Кроме того, проведенной работой по возврату активов земельный участок и крепость возвращены в государственную собственность.

Приговор в законную силу не вступил.

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Напомним, 15 ноября 2023 года стало известно, что построенная в 2005 году на берегу реки Или в Алматинской области крепость-декорация для фильма "Кочевник" стала объектом расследования Антикора. По их данным, бутафорская крепость в 2017 году была продана по стоимости в 44 раза дешевле, чем была построена. Была продана аффилированной экс-министру культуры и спорта Арыстанбеку Мухамедиулы компанией.