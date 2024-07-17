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В Карагандинской области расширяют географию газификации

В Карагандинской области расширяют географию газификации, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 16:44 Фото: gov.kz
Газификация Карагандинской области продолжается, скоро голубым топливом смогут пользоваться жители Шахтинска, сообщает Zakon.kz.

По сведениям областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, в настоящее время природный газ подведен к 7621 дому в Караганде и Темиртау.

В Шахтинске с прошлого года реализуется проект по газификации. Помимо города-спутника, голубое топливо планируют подать в поселок Северо-Западный.

"В Караганде идут строительно-монтажные работы по пятому пусковому комплексу, в Темиртау – по первому и второму пусковым комплексам второй очереди. В Шахтинске в этом году завершаем строительство автоматизированной газораспределительной станции, довели до черты города газопровод высокого давления. Имеется проектно-сметная документация для газификации Осакаровского района и внутренних сетей города Сарани. Получено положительное заключение государственной экспертизы по проекту газификации поселков Актау и Габидена Мустафина". Руководитель Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области Тлектес Досаев

Наряду со строительством инфраструктуры в области уделяют внимание и мерам для наращивания темпов подключения жителей к голубому топливу. Есть меры финансовой поддержки. Потребителям разъясняют возможности получения упрощенных кредитов. По данным компании "КазТрансГаз Аймак", с начала года прибавилось две тысячи абонентов.

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