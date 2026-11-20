Загадочное исчезновение рыбаков обернулось трагедией в Карагандинской области
Фото: unsplash
В Карагандинской области трое жителей Шахтинска отправились на рыбалку на реку Есен и погибли, сообщает Zakon.kz.
По данным КТК, пенсионеры из Шахтинска в возрасте 64 и 68 лет рано утром отправились на водоем, но через время перестали выходить на связь. Обеспокоенные родственники в этот же день сообщили об их исчезновении. Спасатели на месте ЧП начали поисковые работы и подключили водолазов.
"В спасательной операции ДЧС участвовали четыре сотрудника, шесть спасателей, один кинологический расчет и четыре единицы техники", – рассказал начальник управления ДЧС Карагандинской области Нуржан Жакатаев.
Вскоре на глубине двух с половиной метров, в десяти шагах от берега, были обнаружены тела погибших мужчин и женщины. По предварительной версии, тонкий лед не выдержал веса рыбаков и проломился.
Спасатели предупреждают, что в период становления ледового покрова выход на водоем крайне опасен. Даже в нескольких метрах от берега лед может не выдержать вес человека.
Ранее специалисты назвали безопасную толщину льда для зимней рыбалки.
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