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Бюджет Ауэзовского района Алматы в июне 2024 года увеличен на 25%

Бюджет Ауэзовского района Алматы в июне 2024 года увеличен на 25%, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 10:57 Фото: акимат города Алматы
Аким Алматы Ерболат Досаев на отчетной встрече с жителями Ауэзовского района рассказал об экономических показателях.

Открывая встречу, глава города отметил, что в исторически густонаселенном Ауэзовском районе активно развивается бизнес-среда. Инвестиции выросли на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 37,4 млрд тенге. Налоговые выплаты достигли 137 млрд тенге – 39%. Только за полгода было открыто более трех тысяч новых постоянных рабочих мест.

В т.г. бюджет района увеличился на 10 млрд тенге, в 2023 году – 26 млрд тенге. В июне 2024 года бюджет увеличен еще на 25% и составил 45 млрд тенге.

"Бюджетные средства будут направлены на развитие инженерной и дорожной инфраструктуры, а также на реализацию проектов по обустройству общественных пространств", – сказал аким Алматы.
Бюджет Ауэзовского района Алматы в июне 2024 года увеличен на 25%, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 10:57

Фото: акимат города Алматы

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