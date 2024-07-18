Ауэзовский район Алматы на 100% обеспечат наружным освещением до конца 2025 года

Аким Алматы Ерболат Досаев рассказал о принимаемых мерах для стабильного электроснабжения Ауэзовского района.

Аким Алматы Ерболат Досаев на отчетной встрече с жителями Ауэзовского района рассказал о модернизации электрических сетей.



Так, в этом году завершится модернизация 36 км сетей электроснабжения и 79 трансформаторных подстанций и 5 распределительных подстанций. Также начато строительство новых электрических сетей протяженностью 7 км по улицам Момышулы, Шаляпина и Рыскулбекова.



Продолжается работа по обеспечению качественным наружным освещением: с начала года заменено 6,5 км кабельных линий и 806 светоточек. До конца 2024 года планируется установка 310 новых опор освещения, ремонт 100 шкафов управления наружным освещением, замена 35,5 км старых кабельных линий и 1700 ламп старого образца на новые LED-светильники.

"Для полного охвата района качественным наружным освещением в марте этого года начата разработка проектно-сметной документации на строительство 81 участка линий наружного освещения. В августе планируем получить заключение госэкспертизы. Реализация вышеуказанных проектов позволит обеспечить территорию района 100%-ным наружным освещением до конца 2025 года", - отметил Ерболат Досаев.