"Болат Жүрек" – как проходил концерт ко Дню Металлурга в Темиртау

В третье воскресенье августа казахстанские металлурги отметили свой профессиональный праздник. В Темиртау серию мероприятий "Болат Жүрек" от компании Qarmet завершил большой концерт.

Фото: Qarmet

Торжественная часть прошла с вручением государственных наград "Құрмет", "Енбеқ данқы" III степеней, "Ерең еңбегі үшін" и почетных грамот Президента РК Касым-Жомарт Кемелевича Токаева для заслуженных работников комбината. Высокой оценки своего труда добились 39 металлургов Qarmet. Награды вручил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

Фото: Qarmet

"Наш регион по праву считается горно-металлургической столицей Казахстана. И в этом большая заслуга работников и ветеранов отрасли. Благодаря героическому труду наших предшественников сегодня комбинат, первенец казахстанской металлургии, производит львиную долю стали в Казахстане. Кроме того, комбинат обеспечивает 25% производимой в Казахстане промышленной продукции. Здесь каждая семья, каждый житель вносит свой вклад в развитие Казахстанской Магнитки", - отметил Булекпаев.

Праздничный концерт на центральной площади города собрал десятки тысяч гостей, которые разделили вместе с металлургами этот вечер. С благодарностью за тяжелый труд к своим коллегам и ветеранам выступило руководство компании.

Фото: Qarmet

"Я горд, что имею возможность поздравить вас с праздником настоящей доблести и настоящего труда. Отрадно для всех нас награждение передовиков производства. Высокая оценка от Главы Государства для нас очень важна. Хочу отметить, что начинается новая эра возрождения не только комбината, но и этого великого, сильного и прекрасного города Темиртау. Разрешите вас всех поздравить с праздником, желаю всем успехов и новых высот!", - сказал Председатель Совета директоров Qarmet Андрей Лаврентьев.

В своем обращении генеральный директор Qarmet Вадим Басин отметил, что этот праздник с металлургами разделяют все подразделения компании.

"У нас коллективный труд. Поэтому сегодня мы празднуем результат общих усилий нашего сплоченного, дружного и сильного коллектива. Мы должны вернуть славу нашему комбинату, который работает изо дня в день и приносит результат для промышленного развития Республики Казахстан", - поздравил Басин.

Фото: Qarmet

Концертная программа вечера была наполнена разнообразием популярных артистов, конкурсами и танцами. Для города металлургов выступили Ayau, Akha, Dosekesh, Кайрат Нуртас, Ирина Кайратовна и Алексей Чумаков.

Фото: Qarmet

Значимой частью праздника стал розыгрыш 7 автомобилей Chevrolet Onix от компании Qarmet. Счастливыми победителями стали мастер управления автотранспорта Жанат Польникова, мастер по ремонту и обслуживанию ЦГЦА Игорь Колесов, машинист крана копрового цеха Рузалия Мусальямова, столяр-станочник управления Эко-строй РМЗ Толеугазы Дюсенбеков, электромонтер по ремонту и обслуживанию эл.оборудования ЦСП Андрей Потеряев, т окарь ЦРОО ПЦ Изабелла Пак и обмотчик ЦРЭО Владимир Качаев.

Завершающей частью концерта "Болат Жүрек" стал масштабный фейерверк, который оставил неизгладимое впечатление у жителей и гостей праздника.