Громко, ярко, незабываемо: праздничный концерт ко Дню металлурга прошел в Темиртау

20 июля площадь Астана в Темиртау на один вечер превратилась в главную концертную площадку региона. В честь Дня металлурга, компанией Qarmet совместно с Акиматом Карагандинской области организован грандиозный концерт с участием приглашенных звезд.

Праздничную программу открыл харизматичный Алан Черкасов. Его проникновенные песни, включая любимую многими "Красивая история", сразу настроили публику на теплую и душевную волну.

Хитмейкер RaiM вышел на сцену под оглушительные аплодисменты. Его песни — это настоящие гимны поколения, и публика знала каждое слово наизусть. Следом на сцену вышел хип-хоп-дуэт нового поколения — 6ellucci. В балаклавах, с уличной подачей и мощным битом, они задали ритм и подняли градус драйва.

Фото: Qarmet

Яркая и неповторимая Dequine покорила зрителей своим живым вокалом и сценической харизмой. Её выступление стало настоящим музыкальным перформансом — от нежной лирики до энергичных треков, под которые танцевала вся площадь.

Затем — яркий сюрприз вечера: V $ X V PRiNCE. Этот артист — представитель новой волны казахстанской сцены, объединивший в своем выступлении энергетику, стиль и визуальную постановку. Его выход стал настоящим шоу: визуальные эффекты, живой бит и уверенная подача не оставили равнодушными никого.

Фото: Qarmet

Кульминацией концертной программы в Темиртау стало выступление Леонида Агутина — мэтра, чья музыка объединила зрителей всех возрастов. Его легендарные композиции завершили музыкальную часть вечера на высокой ноте, с живым бэндом, световым шоу и невероятной атмосферой.

Но главный подарок ждал всех в финале. Сразу после концерта небо над Темиртау озарилось яркими красками праздничного фейерверка. Многоцветные залпы, сияющие искры и восторженные крики публики стали достойным завершением этого вечера.

Фото: Qarmet

Люди делятся отзывами о концерте в социальных сетях, подчеркивая масштабность и зрелищность события:

"Все было круто. Агутин шикарно пел, салют вау. Спасибо организаторам и нашим металлургам!"

"Я в восторге от концерта, от Агутина, от организации. Все было просто топ, шик, класс! Фейерверк крутой! Я под впечатлением! Агутин шикарен!"

"Агутин конечно самый лучший был, Алан Черкасов и Раим тоже круто спели!"

"Спасибо Кармет что устроили такой концерт в честь дня Металлургов, концерт был просто шикарным, очень понравилось, особенно Райм, когда он вышел на сцену и начал петь там такая атмосфера была, благодарю!".

"Хорошая аппаратура и замечательные экраны помогли хорошо видеть выступающих. Фейверк восторг!!"

Фото: Qarmet

Тысячи людей, собравшихся в центре города, аплодировали не только артистам, но и тем, в честь кого был организован этот праздник — металлургам. Их труд — основа промышленности страны, и этот вечер стал символом признания, благодарности и гордости за людей дела.