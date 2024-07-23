Километровая набережная возводится в Усть-Каменогорске

Полным ходом идет строительство на пространстве вдоль берега Ульбы. Новая автодорога протяженностью 1200 метров соединит два моста через реку, став важным логистическим элементом.

Идущий параллельно проспект Абая давно испытывает высокую транспортную нагрузку и альтернативный маршрут более чем актуален.





Однако завершения проекта ждут не только автолюбители. Значительная часть работ приходится на благоустройство. Прилегающая к дороге набережная должна стать новым центром притяжения для всего города.





Фото: информационный центр города Усть-Каменогорска

В последний раз за подобный проект город брался в конце семидесятых. Тогда строилась набережная вдоль Иртыша. И вот теперь появляется новый серьезный в техническом плане объект. Эта набережная строится с учетом современных запросов к комфорту и досугу. Здесь сочетаются и большие площади, и инфраструктура. Кроме того, в близлежащем районе отсутствуют какие-либо рекреационные пространства.





"А здесь, между прочим, расположен самый большой многоэтажный дом города. Так что строительство набережной здесь более чем актуально", – рассказывает аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар.





Фото: информационный центр города Усть-Каменогорска

Уже сейчас, когда контуры нового общественного пространства стали проглядывать среди огромной стройки, устькаменогорцы высказываются о полезности проекта. И предвкушают прогулки вдоль берега Ульбы. Проект подразумевает установку на берегу реки трех фонтанов, а также двух детских площадок. Одна из них будет выполнена в экостиле из деревянного бруса.







А недавно стала заметна еще одна из местных изюминок. Строители смонтировали большую смотровую площадку, выполненную в виде корабельного носа. Конструкция, выдающаяся над гладью реки, несомненно станет одной из излюбленных фотозон для жителей и гостей города.





Не забывают строители и о необходимости в подобном месте зелени и тени. Проект включает посадку восьмисот саженцев. Из которых 120 – крупномерные деревья. Также предусмотрена живая изгородь для разделения проезжей части и велодорожки. Ее уже высадили и обеспечили поливом. Примечательно, что для живой изгороди используют абсолютно новый для Усть-Каменогорска кизильник.





Фото: информационный центр города Усть-Каменогорска

Завершить строительство планируется до конца августа. Как раз тогда в Усть-Каменогорске отметят день города и набережная станет чудесным подарком.

