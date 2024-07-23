Пройти оценку платежеспособности, подать кредитную заявку и оформить заем по программе "Наурыз" можно онлайн.

Участники новой жилищной программы, как и все клиенты Отбасы банка (дочерняя организация холдинга "Байтерек") для покупки жилья могут не приходить в отделения. Сберечь время и избежать очереди в филиалах банка позволяет онлайн-ипотека.

Используя данный сервис можно еще и сэкономить. Ведь при оформлении займа дистанционно плата за рассмотрение кредитной заявки не взимается. А за организацию выдачи кредита заемщику предоставляется скидка в размере 50%.

На всем пути - от проверки платежеспособности до получения кредита клиента сопровождает личный менеджер. Он всегда на связи для поддержки и консультации.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно связаться с менеджером через функцию видеобанкинга на официальном сайте Отбасы банк или в личном кабинете на портале Баспана маркет (otbasybank.kz).

15 июля 2024 года Отбасы банк опубликовал список участников программы "Наурыз". Тогда 12 500 казахстанцев получили долгожданную новость о том, что они вошли в список участников программы "Наурыз" (полный список заявителей опубликован на официальном сайте Отбасы банка).

Теперь участники программы "Наурыз" должны подать кредитную заявку в Отбасы банк. Для этого банк предлагает максимально комфортные сроки – до середины сентября. Для экономии своего времени и денег сделать это можно онлайн. В отделения банка можно не приходить.

Уже более 2 тысяч человек по программе "Наурыз" подтвердили свою платежеспособность. Теперь им нужно выбрать жилье и получить кредит. В данном процессе участники программы "Наурыз" тоже не ограничены. У них есть срок приобрести жилье до середины декабря 2024 года.

Займы по программе "Наурыз" будут выдаваться с 24 июля 2024 года.

По покупке жилья в рамках программы "Наурыз" предлагаются следующие условия:

первичное жилье, в том числе по договору долевого участия с гарантией КЖК и инструмента страхования;

вторичное жилье в моногородах и сельских населенных пунктах, но не более 30% от общего объема выделенных средств в год.

Максимальная сумма займа:

для Алматы и Астаны – до 36 млн тенге ;

; для остальных регионов – до 30 млн тенге.

Первичное жилье участник программы может выбрать, забронировать и купить на портале Баспана маркет (otbasybank.kz). На данный момент там для участников программы "Отау" и "Наурыз" для выбора представлено 490 жилых комплексов на 13 172 квартиры. Этот список ежедневно пополняется.

Условия программы "Наурыз":