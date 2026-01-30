О возможности оформить ДТП онлайн и без полиции напомнили алматинцам

Полиция Алматы 30 января 2026 года напомнила, что в Казахстане водители могут оформить дорожно-транспортное происшествие (ДТП) по Европротоколу – быстро и в онлайн-формате, без обязательного вызова сотрудников полиции, сообщает Zakon.kz.

В полицейском ведомстве рассказали, что для этого необходимо скачать мобильное приложение "Европротокол" в App Store или Play Market, зарегистрироваться с помощью ИИН и номера телефона, после чего выбрать раздел "Оформление ДТП".

"На месте происшествия участники ДТП фиксируют транспортные средства, государственные регистрационные номера и повреждения на фото или видео, а также заполняют необходимые данные в приложении. Оба водителя подтверждают свое согласие с обстоятельствами происшествия в электронном виде. Вся информация автоматически направляется в страховую компанию, а страховая выплата осуществляется в установленный законодательством срок. Использование Европротокола возможно при отсутствии пострадавших и если размер причиненного материального ущерба не превышает установленного лимита. В таких случаях вызов полиции не требуется", – рассказал начальник Управления административной полиции ДП города Алматы Серик Шумаев.

Европротокол позволяет оперативно, безопасно и без лишних временных затрат урегулировать незначительные ДТП.

