Синоптики назвали регионы Казахстана, в которых 24 июля ожидается сильная жара

Увеличилось количество регионов Казахстана, в которых синоптики прогнозируют сильную жару, сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что 23 июля 2024 года сильная жара ожидается в восьми областях Казахстана.

"Днем в Кызылординской, Жамбылской, Алматинской, Жетысуской, на западе, юге Актюбинской, на западе, юге, в пустынных районах Туркестанской, в Улытауской областях сохраняется , на юге Карагандинской и Абайской областей ожидается сильная жара", – следует из прогноза погоды на среду, 24 июля.

По данным РГП "Казгидромет", под влиянием атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды на большей части страны – пройдут дожди с грозами, градом и шквалистым ветром, а на западе, севере, северо-западе страны – сильные дожди.

"Лишь на юге республики ожидается погода без осадков. На севере, северо-западе Казахстана ночью и утром ожидается туман", – говорится в сообщении гидрометцентра.

Согласно прогнозу, в Кызылординской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Западно-Казахстанской, на западе, юго-востоке Жамбылской, на юго-западе Актюбинской, на юге Восточно-Казахстанской, на востоке, в центре Павлодарской, на востоке Улытауской, в центре Абайской, на западе, севере Туркестанской, на северо-западе Карагандинской областей сохраняется , на западе Алматинской области ожидается высокая пожарная опасность.