Синоптики назвали регионы Казахстана, в которых 24 июля ожидается сильная жара
Ранее сообщалось, что 23 июля 2024 года сильная жара ожидается в восьми областях Казахстана.
"Днем в Кызылординской, Жамбылской, Алматинской, Жетысуской, на западе, юге Актюбинской, на западе, юге, в пустынных районах Туркестанской, в Улытауской областях сохраняется, на юге Карагандинской и Абайской областей ожидается сильная жара", – следует из прогноза погоды на среду, 24 июля.
По данным РГП "Казгидромет", под влиянием атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды на большей части страны – пройдут дожди с грозами, градом и шквалистым ветром, а на западе, севере, северо-западе страны – сильные дожди.
"Лишь на юге республики ожидается погода без осадков. На севере, северо-западе Казахстана ночью и утром ожидается туман", – говорится в сообщении гидрометцентра.
Согласно прогнозу, в Кызылординской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Западно-Казахстанской, на западе, юго-востоке Жамбылской, на юго-западе Актюбинской, на юге Восточно-Казахстанской, на востоке, в центре Павлодарской, на востоке Улытауской, в центре Абайской, на западе, севере Туркестанской, на северо-западе Карагандинской областей сохраняется, на западе Алматинской области ожидается высокая пожарная опасность.
А в Мангистауской, Атырауской, на юге Костанайской, на юге, в пустынных районах Туркестанской, в центре, на юге Кызылординской, на западе, юге Западно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.