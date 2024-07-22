В восьми областях Казахстана 23 июля ожидается сильная жара

О том, какой будет погода в Казахстане в предстоящий вторник, 23 июля 2024 года, корреспондент Zakon.kz узнал у синоптиков Гидрометцентра.

По данным РГП "Казгидромет", сильная жара ожидается днем в Атырауской, Кызылординской, Мангистауской, Жамбылской, Алматинской, Жетысуской, на юге Актюбинской, на западе и в пустынных районах Туркестанской областей.

"Под влиянием атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды на большей части страны – пройдут дожди с грозами, градом и шквалистым ветром, на севере, северо-западе, в горных районах юго-востока ожидаются сильные дожди. На севере, востоке, юго-западе РК ночью и утром – туман", – говорится в прогнозе.

Также синоптики рассказали, что в Кызылординской, на северо-западе, в центре, юго-востоке Западно-Казахстанской, на западе, юго-востоке Жамбылской, на юго-западе Актюбинской, на юге Восточно-Казахстанской, на востоке Павлодарской, на западе Улытауской областей сохраняется , в центре Абайской, на западе Туркестанской областей ожидается высокая пожарная опасность.

А в Мангистауской, Атырауской, на юге Костанайской, на юге и в пустынных районах Туркестанской, в центре и на юге Кызылординской, на западе и юге Западно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что 35-градусная жара идет в Алматы.