Снос элеватора в Костанайской области – почему демонтируют такие объекты

Утром 22 июля в селе Пригородное Житикаринского района Костанайской области начаты работы по сносу аварийного элеватора. Демонтаж объекта, принадлежащего частному ТОО "Astana Business Systems", стал необходимым шагом в целях обеспечения безопасности местных жителей.

Элеватор, построенный еще в 1957 году во время освоения целины, давно вышел из строя и представлял угрозу для окружающих. Внесли свою лепту в обветшание зернохранилища и "металлостаратели", незаконно разобравшие все доступные металлические конструкции на лом.

"Демонтаж производится по причине того, что здание элеватора было признано аварийным. Мы заключили договор с подрядной организацией, они сейчас производят его разбор с помощью взрывных работ. Все соответствующие разрешения и у нас, и у подрядчика есть". Представитель ТОО "Astana Business Systems" Дауренбек Мурзабеков

Фото: открытые источники

Работы по подготовке к взрыву начались еще в мае текущего года. В них были задействованы специалисты из ТОО "Карагандавзрывстройсервис". В ходе подготовки проводились обваловка территории, подготовка зданий и получение всех необходимых разрешительных документов. Первый взрыв прошел успешно, однако для полного сноса элеватора потребуется еще пять взрывов. Все работы планируется завершить к маю 2025 года.

Фото: открытые источники

Этот случай демонтажа элеватора далеко не единичный в Казахстане и является важным шагом в обеспечении безопасности местных жителей, особенно детей, как правило, выбирающих заброшенные строения для игр.

Опасные и аварийные элеваторы уже становились причиной несчастных случаев в стране. В 2017 году в той же Костанайской области было принято решение о сносе элеватора, где произошло несколько случаев падения детей с высоты, в том числе, со смертельным исходом.

Фото: открытые источники

Трагедия 31 мая 2022 года в Актобе также подчеркивает важность своевременного сноса старых и опасных элеваторов. Тогда 9-летний школьник провалился в 20-метровый резервуар элеватора и спустя две недели скончался от полученных травм. В том же году в селе Сарыозек Алматинской области был снесен элеватор по просьбе родителей, обеспокоенных безопасностью своих детей, которые часто играли на заброшенном объекте.

Фото: открытые источники

По данным министерства сельского хозяйства РК, в стране действуют более 300 зернохранилищ. Большинство из них расположено в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.