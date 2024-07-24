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Снос элеватора в Костанайской области – почему демонтируют такие объекты

Почему демонтируют такие объекты, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 15:42 Фото: открытые источники
Утром 22 июля в селе Пригородное Житикаринского района Костанайской области начаты работы по сносу аварийного элеватора. Демонтаж объекта, принадлежащего частному ТОО "Astana Business Systems", стал необходимым шагом в целях обеспечения безопасности местных жителей.

Элеватор, построенный еще в 1957 году во время освоения целины, давно вышел из строя и представлял угрозу для окружающих. Внесли свою лепту в обветшание зернохранилища и "металлостаратели", незаконно разобравшие все доступные металлические конструкции на лом.

"Демонтаж производится по причине того, что здание элеватора было признано аварийным. Мы заключили договор с подрядной организацией, они сейчас производят его разбор с помощью взрывных работ. Все соответствующие разрешения и у нас, и у подрядчика есть". Представитель ТОО "Astana Business Systems" Дауренбек Мурзабеков
Почему демонтируют такие объекты, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 15:42

Фото: открытые источники

Работы по подготовке к взрыву начались еще в мае текущего года. В них были задействованы специалисты из ТОО "Карагандавзрывстройсервис". В ходе подготовки проводились обваловка территории, подготовка зданий и получение всех необходимых разрешительных документов. Первый взрыв прошел успешно, однако для полного сноса элеватора потребуется еще пять взрывов. Все работы планируется завершить к маю 2025 года.

Почему демонтируют такие объекты, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 15:42

Фото: открытые источники

Этот случай демонтажа элеватора далеко не единичный в Казахстане и является важным шагом в обеспечении безопасности местных жителей, особенно детей, как правило, выбирающих заброшенные строения для игр.

Опасные и аварийные элеваторы уже становились причиной несчастных случаев в стране. В 2017 году в той же Костанайской области было принято решение о сносе элеватора, где произошло несколько случаев падения детей с высоты, в том числе, со смертельным исходом.

Почему демонтируют такие объекты, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 15:42

Фото: открытые источники

Трагедия 31 мая 2022 года в Актобе также подчеркивает важность своевременного сноса старых и опасных элеваторов. Тогда 9-летний школьник провалился в 20-метровый резервуар элеватора и спустя две недели скончался от полученных травм. В том же году в селе Сарыозек Алматинской области был снесен элеватор по просьбе родителей, обеспокоенных безопасностью своих детей, которые часто играли на заброшенном объекте.

Почему демонтируют такие объекты, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 15:42

Фото: открытые источники

По данным министерства сельского хозяйства РК, в стране действуют более 300 зернохранилищ. Большинство из них расположено в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

Почему демонтируют такие объекты, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 15:42

Фото: открытые источники

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