Полиция обнаружила мужчину после неудачной прогулки в Костанайской области
Фото: Zakon.kz
13 февраля около 22:00 житель поселка Милютинка Житикаринского района Костанайской области, вышел пешком в сторону города Житикара. Ему надо было преодолеть около 35 км, сообщает Zakon.kz.
По информации kstnews.kz, он не дошел до места назначения, его родственники посреди ночи забили тревогу и обратились за помощью к спасателям.
В результате поисковых работ сотрудники оперативно-спасательного отряда нашли мужчину 1991 года рождения. Это произошло под утро в 14 км от Житикары. Его доставили в населенный пункт. В медицинской помощи путник не нуждался.
МЧС напоминает о необходимости соблюдать меры безопасности в условиях низких температур, а также информировать близких о своем маршруте.
Ранее сообщалось, что без вести пропавшую женщину нашли в аэропорту Алматы.
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