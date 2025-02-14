Полиция обнаружила мужчину после неудачной прогулки в Костанайской области

13 февраля около 22:00 житель поселка Милютинка Житикаринского района Костанайской области, вышел пешком в сторону города Житикара. Ему надо было преодолеть около 35 км, сообщает Zakon.kz.

По информации kstnews.kz, он не дошел до места назначения, его родственники посреди ночи забили тревогу и обратились за помощью к спасателям.

В результате поисковых работ сотрудники оперативно-спасательного отряда нашли мужчину 1991 года рождения. Это произошло под утро в 14 км от Житикары. Его доставили в населенный пункт. В медицинской помощи путник не нуждался.

МЧС напоминает о необходимости соблюдать меры безопасности в условиях низких температур, а также информировать близких о своем маршруте.

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