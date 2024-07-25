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К казахстанцам обратились из-за мошенников, работающих по старой схеме

К казахстанцам обратились из-за мошенников, работающих по старой схеме, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 10:00 Фото: freepik
Национальный оператор почтовой связи Казахстана АО "Казпочта" (QazPost) предупредил жителей нашей страны об активизации мошенников, сообщает Zakon.kz.

22 июля 2024 года стало известно, что старая схема мошенничества набирает обороты в Казахстане. Сообщалось, что киберпреступники крадут персональные данные граждан, которым рассылают SMS-сообщения якобы от QazPost (АО "Казпочта"). В них говорится, что на имя получателя якобы прибыла посылка, но на ней указан неверный адрес доставки.

"Если вам на телефон пришло сообщение (от неизвестного отправителя) о том, что ваша посылка пришла и для доставки не хватает данных полного адреса, с просьбой перейти на сомнительные сайты, схожие с сайтом Казпочты (для оплаты товара или доставки), вас пытаются обмануть", – заявили в АО "Казпочта" 23 июля.

А если же вы действительно ожидаете посылку, то проверить ее статус можно на сайте или в мобильном приложении QazPost.

"Крайне важно никогда и никому не сообщать номер вашей банковской карты и CVV-код. Если вы все-таки решитесь оплатить товар с доставкой на неизвестном сайте, то самостоятельно несете ответственность за данное решение".АО "Казпочта"

В "Казпочте" подчеркнули, что отправляют уведомления только с официального короткого номера "1499", а также поделились официальным веб-сайтом – qazpost.kz (post.kz).

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