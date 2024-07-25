К казахстанцам обратились из-за мошенников, работающих по старой схеме

Национальный оператор почтовой связи Казахстана АО "Казпочта" (QazPost) предупредил жителей нашей страны об активизации мошенников, сообщает Zakon.kz.

22 июля 2024 года стало известно, что старая схема мошенничества набирает обороты в Казахстане. Сообщалось, что киберпреступники крадут персональные данные граждан, которым рассылают SMS-сообщения якобы от QazPost (АО "Казпочта"). В них говорится, что на имя получателя якобы прибыла посылка, но на ней указан неверный адрес доставки.

"Если вам на телефон пришло сообщение (от неизвестного отправителя) о том, что ваша посылка пришла и для доставки не хватает данных полного адреса, с просьбой перейти на сомнительные сайты, схожие с сайтом Казпочты (для оплаты товара или доставки), вас пытаются обмануть", – заявили в АО "Казпочта" 23 июля.

А если же вы действительно ожидаете посылку, то проверить ее статус можно на сайте или в мобильном приложении QazPost.

"Крайне важно никогда и никому не сообщать номер вашей банковской карты и CVV-код. Если вы все-таки решитесь оплатить товар с доставкой на неизвестном сайте, то самостоятельно несете ответственность за данное решение". АО "Казпочта"

В "Казпочте" подчеркнули, что отправляют уведомления только с официального короткого номера "1499", а также поделились официальным веб-сайтом – qazpost.kz (post.kz).