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Старая схема мошенничества набирает обороты в Казахстане

Старая схема мошенничества набирает обороты в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 17:34 Фото: freepik
Персональные данные казахстанцев крадут киберпреступники, которые рассылают SMS-сообщения якобы от QazPost (АО "Казпочта"), сообщает Zakon.kz.

Специалисты stopfake.kz 22 июля 2024 года показали, какое сообщение рассылают онлайн-мошенники. Из него следует, что на имя получателя прибыла посылка, но на ней указан неверный адрес доставки.

Старая схема мошенничества набирает обороты в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 17:34

Фото: stopfake.kz

Уточнить адрес доставки казахстанцам рекомендуют, перейдя по указанной в сообщении ссылке. Но, как подчеркнули эксперты портала, делать этого ни в коем случае нельзя.

О подобном виде мошенничества на официальной странице QazPost в Instagram граждан предупреждали еще 14 июня.

"Уважаемые клиенты, участились случаи с мошенниками, которые покупают товар на известной площадке и высылают ссылки для ввода данных банковских карт.

  • Никогда не сообщайте никому номер вашей банковской карты и CVV-код. Если вы все же решаете совершить платеж на неизвестном сайте, помните, что несете полную ответственность за свое решение.
  • Будьте осторожны, если вам предлагают перейти на подозрительные сайты, которые могут иметь название официального, это зеркальные сайты. Их целью является получение ваших личных данных, оплаты товаров или доставки.
  • Если вы ждете посылку, рекомендуем проверять статус доставки только на нашем официальном сайте post.kz или в мобильном приложении.
  • Уведомления от "Казпочты" отправляются только с официального короткого номера "1499", – говорилось под публикацией "Казпочты".

По данным специалистов, распространение ссылок подобного рода с просьбами внести те или иные данные – вид социальной инженерии.

Это онлайн-мошенничество, при котором злоумышленники завладевают персональными данными людей: логинами и паролями от приватных аккаунтов, информацией о банковских картах, кодами от мобильных приложений и прочим. Для того, чтобы не попасться на удочку мошенников, следует быть внимательными и не переходить по сомнительным ссылкам.

О том, что в Казахстане мошенники придумали схему с посылками по неправильным адресам, стало известно еще 26 марта 2024 года.

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