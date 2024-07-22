Старая схема мошенничества набирает обороты в Казахстане
Специалисты stopfake.kz 22 июля 2024 года показали, какое сообщение рассылают онлайн-мошенники. Из него следует, что на имя получателя прибыла посылка, но на ней указан неверный адрес доставки.
Фото: stopfake.kz
Уточнить адрес доставки казахстанцам рекомендуют, перейдя по указанной в сообщении ссылке. Но, как подчеркнули эксперты портала, делать этого ни в коем случае нельзя.
О подобном виде мошенничества на официальной странице QazPost в Instagram граждан предупреждали еще 14 июня.
"Уважаемые клиенты, участились случаи с мошенниками, которые покупают товар на известной площадке и высылают ссылки для ввода данных банковских карт.
- Никогда не сообщайте никому номер вашей банковской карты и CVV-код. Если вы все же решаете совершить платеж на неизвестном сайте, помните, что несете полную ответственность за свое решение.
- Будьте осторожны, если вам предлагают перейти на подозрительные сайты, которые могут иметь название официального, это зеркальные сайты. Их целью является получение ваших личных данных, оплаты товаров или доставки.
- Если вы ждете посылку, рекомендуем проверять статус доставки только на нашем официальном сайте post.kz или в мобильном приложении.
- Уведомления от "Казпочты" отправляются только с официального короткого номера "1499", – говорилось под публикацией "Казпочты".
По данным специалистов, распространение ссылок подобного рода с просьбами внести те или иные данные – вид социальной инженерии.
Это онлайн-мошенничество, при котором злоумышленники завладевают персональными данными людей: логинами и паролями от приватных аккаунтов, информацией о банковских картах, кодами от мобильных приложений и прочим. Для того, чтобы не попасться на удочку мошенников, следует быть внимательными и не переходить по сомнительным ссылкам.
О том, что в Казахстане мошенники придумали схему с посылками по неправильным адресам, стало известно еще 26 марта 2024 года.