Старая схема мошенничества набирает обороты в Казахстане

Персональные данные казахстанцев крадут киберпреступники, которые рассылают SMS-сообщения якобы от QazPost (АО "Казпочта"), сообщает Zakon.kz.

Специалисты stopfake.kz 22 июля 2024 года показали, какое сообщение рассылают онлайн-мошенники. Из него следует, что на имя получателя прибыла посылка, но на ней указан неверный адрес доставки.

Фото: stopfake.kz

Уточнить адрес доставки казахстанцам рекомендуют, перейдя по указанной в сообщении ссылке. Но, как подчеркнули эксперты портала, делать этого ни в коем случае нельзя.

О подобном виде мошенничества на официальной странице QazPost в Instagram граждан предупреждали еще 14 июня.

"Уважаемые клиенты, участились случаи с мошенниками, которые покупают товар на известной площадке и высылают ссылки для ввода данных банковских карт. Никогда не сообщайте никому номер вашей банковской карты и CVV-код. Если вы все же решаете совершить платеж на неизвестном сайте, помните, что несете полную ответственность за свое решение.

Будьте осторожны, если вам предлагают перейти на подозрительные сайты, которые могут иметь название официального, это зеркальные сайты. Их целью является получение ваших личных данных, оплаты товаров или доставки.

Если вы ждете посылку, рекомендуем проверять статус доставки только на нашем официальном сайте post.kz или в мобильном приложении.

Уведомления от "Казпочты" отправляются только с официального короткого номера "1499", – говорилось под публикацией "Казпочты".

По данным специалистов, распространение ссылок подобного рода с просьбами внести те или иные данные – вид социальной инженерии.

Это онлайн-мошенничество, при котором злоумышленники завладевают персональными данными людей: логинами и паролями от приватных аккаунтов, информацией о банковских картах, кодами от мобильных приложений и прочим. Для того, чтобы не попасться на удочку мошенников, следует быть внимательными и не переходить по сомнительным ссылкам.

О том, что в Казахстане мошенники придумали схему с посылками по неправильным адресам, стало известно еще 26 марта 2024 года.