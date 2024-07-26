Что будет с ценами на жилье в Казахстане

Председатель комитета по делам строительства и ЖКХ Бакытжан Жунисбеков 26 июля на брифинге озвучил прогноз по ценам на жилье в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

За последние 10 месяцев в Казахстане наблюдается тенденция снижения цен на жилье. В связи с чем журналисты уточнили, с чем это связано и ожидаются ли изменения цен в связи с масштабной кампанией по строительству.

"Могу заверить, что резкого снижения цен не наблюдается. В любом случае инфляционный процесс будет влиять на стоимость жилья. На сегодняшний день по итогам первого полугодия 2024 года имеется тенденция по росту площади введенного жилья. Средние фактические затраты на строительство выросли незначительно на порядка 2-3%, но при этом снизилось количество сделок", – ответил спикер.

По его мнению, снижение стоимости жилья связанно со снижением количества сделок.

Также Бакытжан Жунисбеков отметил, что резкого изменения цен не ожидается, но планомерный рост возможен.



Кто в Казахстане имеет право на получение жилья от государства в пользование? Какие категории населения вправе бесплатно оформить полученную квартиру в собственность? Могут ли арендаторы квартир из госжилфонда приватизировать их по остаточной стоимости? В правилах разбирался Zakon.kz.

