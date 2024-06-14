Как бесплатно получить квартиру в РК: кому положено, где и при каких условиях

Кто в Казахстане имеет право на получение жилья от государства в пользование? Какие категории населения вправе бесплатно оформить полученную квартиру в собственность? Могут ли арендаторы квартир из госжилфонда приватизировать их по остаточной стоимости? В правилах разбирался Zakon.kz.

Несмотря на рыночные отношения, в Казахстане до сих можно получить квартиру бесплатно от государства. Причем не только в пользование, но и в собственность. Более того, сейчас происходит реформа жилищной политики, которая предоставляет гражданам еще больше возможностей в этом плане.

12 июня на пленарном заседании Мажилиса во втором чтении был принят закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам реформирования жилищной политики". Документ пока не одобрен Сенатом, не подписан главой государства и не введен в действие, тем не менее высока вероятность, что законодательные поправки скоро станут реальностью.

Итак, кто в РК отныне вправе бесплатно получить квартиру в пользование? И при каких условиях он затем может оформить ее в собственность: приватизировав по остаточной стоимости, а то и вовсе безвозмездно?

Вместо единой очереди на квартиру будут созданы две

Чтобы претендовать на получение квартиры, граждане РК должны быть признаны нуждающимися в жилье. Для этого надо соответствовать следующим критериям (изменения в пункт 1 статьи 69 Закона РК "О жилищных отношениях":

они не имеют жилища на праве собственности на территории Республики Казахстан в течение последних 5 лет при постановке на учет в базу «Центр обеспечения жильем»;

они состоят в единой республиканской электронной базе очередников; они не имеют жилища на праве собственности на территории Республики Казахстан при постановке на учет и на момент предоставления жилища из коммунального жилищного фонда или жилищного фонда государственного предприятия; они не имеют жилища на праве собственности в данном населенном пункте при постановке на учет и на момент предоставления жилища из жилищного фонда государственного учреждения; они не имеют предоставленного арендного жилища из коммунального жилищного фонда; единственное жилище которых признано аварийным в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; жилище, в котором они проживают, не отвечает установленным санитарно-эпидемиологическим и техническим требованиям; в составе семьи имеются больные, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний (по списку заболеваний, утвержденному Правительством РК), при которых совместное проживание с ними в одном помещении (квартире) становится невозможным.

Кроме того, квартира предоставляется не в любом месте страны, а только в том населенном пункте, где гражданин РК зарегистрирован (ранее было условие – постоянно проживает).

Но и это – не все необходимые условия. Граждане должны относится к одной из категорий, перечисленных в пункте 1 статьи 67 Закона. Это и социально уязвимые слои, коих насчитывается 13 (статья 68 Закона), и госслужащие, и те, жилище которых признано аварийным, и многие другие, вплоть до космонавтов .

Однако помимо них есть и такие категории населения, у которых имеется первоочередное право на получение жилья (перечислены в пункте 4 статьи 74 Закона РК "О жилищных отношениях"). Очередникам приходится их пропускать. Из-за чего первые стоят в очереди годами.

Теперь же очередь разделят на два потока. 70 процентов от общего объема жилищ, предоставляемых в рамках мер государственной поддержки, будут распределяться среди тех, у кого есть преимущественное право. Кто это?

В обновленном виде перечень включает, помимо упомянутых в действующей редакции закона, еще несколько категорий (выделены):

ветераны ВОВ, а также ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ, и ветераны боевых действий на территории других государств ;

; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

многодетные матери (награжденные соответствующими подвесками или получившие ранее звание "Мать-героиня", а также награжденные орденами "Материнская слава" I и II степени);

многодетные семьи;

лица с инвалидностью I и II групп;

семьи, имеющие или воспитывающие детей с инвалидностью;

вдовы (вдовцы).

Остальные 30 процентов – для всех других, которым положено предоставление жилья, но нет преимущественного права на него. Замысел такой, что без внеочередников очередь будет двигаться быстрее.

Кто может приватизировать жилье безвозмездно, а кто – по остаточной стоимости

В свою, очередь, право на безвозмездное получение в собственность занимаемых ими жилищ из государственного жилищного фонда имеют (пункт 8 статьи 13 Закона):

ветераны ВОВ;

лица с инвалидностью первой и второй групп;

лица, принимавшие участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных аварий

граждане РК, пострадавшие вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне;

военнослужащие, признанные лицами с инвалидностью вследствие ранений, полученных при защите СССР или на службе во время боевых действий;

граждане РК, пострадавшие вследствие экологического бедствия в Приаралье;

военнослужащие и сотрудники спецслужб с выслугой 20 лет и более;

члены семьи военнослужащего или сотрудника спецслужб, погибшего при прохождении службы;

кандидаты в космонавты, космонавты;

жертвы политических репрессий;

сотрудники органов внутренних дел, имеющие выслугу 20 и более лет.

Помимо этого, законом "О жилищных отношениях" предусмотрена возможность приватизации нанимаемого жилья из госфонда. Однако эта опция ранее не распространялась на те случаи, когда арендное жилье предоставляется государством без права выкупа (пп.1-1) пункта 7 статьи 13).



Между тем, в Казахстане в таком арендном жилье проживают десятки тысяч семей. Теперь они смогут приватизировать квартиры, причем по остаточной стоимости. То есть, если, например, в 2019 году квартира стоила 8 млн, то спустя 5 лет наниматели смогут ее выкупить за 7,2 млн (два процента каждый год – амортизация).

И кстати, поправками предусмотрены и другие аналогичные возможности. Например, сейчас, если единственное жилище граждан признано аварийным, им предоставляется из госфонда другое. Но не в собственность, а в пользование (пп.4) пункта 1 статьи 67 Закона).

Законопроектом предлагается предоставление права приватизации жилища, выданного гражданам, единственное жилище которых было признано аварийным.

Также депутаты предлагают предоставить работникам различных организаций право приватизации жилища, которое им было предоставлено из госжилфонда в связи с характером их служебных обязанностей. Необходимое условие: если проработали на государственной службе или в организациях не менее 10 лет.

Такое жилье, к слову, находится на балансе ГУ "Акимат г. Астаны", АО "Астана Энергия", у представителей общественных организаций и др.

Ранее Zakon.kz опубликовал статью, где подробно рассказано о законопроекте "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам реформирования жилищной политики".