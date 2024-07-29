Скоро некому будет работать – на казахстанских ТЭЦ дефицит кадров

В Казахстанской электроэнергетической ассоциации сообщили о кадровых проблемах на казахстанских ТЭЦ. В теплоэнергетике сотни открытых вакансий.

Особо остро кадровый кризис чувствуется в регионах, где проводятся масштабные ремонтные работы энергообъектов, молодые специалисты работать на ТЭЦ не идут. В отраслевой ассоциации отмечают, что если ситуация сохранится, то обострение дефицита рабочих кадров в теплоэнергетике произойдет уже в ближайшее время.

На казахстанских ТЭЦ испытывают настоящий кадровый голод. Почти на всех объектах теплоснабжения десятки свободных вакансий. Сильнее дефицит рабочих кадров проявляется в ходе подготовки ТЭЦ к отопительному сезону. К примеру, на столичной ТЭЦ -2 не закрыты 160 открытых вакансий, еще сильнее проблема с кадрами обстоит в регионах.

"С учетом возможности раннего выхода на пенсию работникам, в том числе и ТЭЦ, мы сталкиваемся с ситуацией, что опытные специалисты уходят, а молодежь не идет либо неохотно устраивается на ТЭЦ. Безусловно, одна из причин, это низкие заработные платы. У нас на станциях наблюдается недоукомплектованность бригад. Кадровый вопрос имеет страновой масштаб, и это большая горизонтальная проблема, которая должна решаться незамедлительно". Глава Казахстанской электроэнергетической ассоциации Талгат Темирханов





Фото: КЭА





Кадровый кризис на объектах теплоснабжения усиливает и расклад в системе образования. Все меньше абитуриентов выбирают профессию теплоэнергетика. По данным КЭА, не востребована специальность и у выпускников профильных вузов. В среднем из десяти практикантов ТЭ лишь один подписывает трудовой договор.

"Одна из причин дефицита кадров – размер заработных плат. В этом вопросе отраслевые объекты не могут конкурировать, к примеру, с нефтяными или логистическими компаниями. Повышение заработных плат не позволяет и тарифная политика". Глава Казахстанской электроэнергетической ассоциации Талгат Темирханов

Отраслевая ассоциация совместно с уполномоченным органом и профильными университетами взялись за пересмотр условий поступления и обучения будущих теплоэнергетиков. Привлечь и удержать кадры на ТЭЦ необходимо и конкурентными заработными платами, говорят в КЭА. Правда, текущая тарифная политика, когда убытки за тепло покрываются за счет электричества, не позволяет повышать фонд заработных плат.

Эксперты считают, что действующую тарифную политику по теплоэнергетике необходимо в срочном порядке пересматривать. Иначе ТЭЦ могут остаться без рабочих кадров. Соответствующее предложение включено в стратегию развития отрасли до 2035 года.